FOTO - Pixabay

Méně se sprchujte

Do zdrojů pitné vody v thajské metropoli Bangkoku proniká kvůli stoupající hladině oceánu a dlouhotrvajícímu suchu stále více mořské vody. Thajské úřady proto musí do některých čtvrtí dovážet pitnou vodu v cisternách a premiér Prajutch Čan-Oča tento týden občany vyzval, aby vodu šetřili tím, že se budou méně sprchovat.

Voda z kohoutků v hlavním městě je podle úřadů zasolená, protože se kvůli stoupající hladině moře tlačí stále více mořské vody do řeky Chao Phraya, jednomu z hlavních vodních zdrojů středního Thajska. Situaci ještě komplikuje období sucha, které v zemi obvykle trvá od listopadu do dubna. Úřady varují, že by se letos mohlo protáhnout až do června a ve 14 provinciích už kvůli nedostatku vody vyhlásily varování. Kvůli nízkému stavu sladké vody přitom proniká stále více mořské vody do půdy a podzemních úložišť, což může mít neblahé dopady na zemědělství a zdraví obyvatel. V Thajsku je přitom zásadní zemědělskou plodinou rýže, jejíž pěstování vyžaduje velké množství vláhy.

Řada největších asijských měst, jako třeba Bombaj, Šanghaj, Ho Či Minovo Město či Jakarta, leží na pobřeží jen nízko nad hladinou moře. Kvůli tomu jsou zvlášť ohroženy stoupající hladinou oceánů a stále častějšími a silnějšími tropickými cyklonami. Indonésie už pracuje na přesunutí metropole z Jávy na ostrov Borneo. Desetimilionová Jakarta se totiž pomalu potápí a trpí pravidelnými záplavami. Pronikání slané vody do řek a dalších sladkovodních zdrojů způsobuje problémy také v oblasti delty řeky Mekong. Některá města ve Vietnamu monitorují slanost vody v řece a upozorňují zemědělce, zda je vhodná k zalévání polí. Odborníci však varují, že časem budou i tak nuceni pěstovat plodiny, které lépe snáší slanější vodu.

(čtk)