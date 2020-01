Migrace a klima

To nejlepší z lidovců (ÖVP) a Zelených spojila podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze nová vláda, jejíž programové prohlášení přednesl v dolní komoře parlamentu. Lidovec Kurz řekl, že jeho kabinet povede takovou politiku, aby klesla nelegální migrace. Chce např. více investovat do rozvojové pomoci. Lidem v Rakousku slíbil, že bude dělat vše, aby jim ulevil a aby »mohli žít ze své práce«.

Kurz, ve svých 33 letech nejmladší premiér na světě, upozornil, že před jeho zemí stojí »nové výzvy«, jako je otázka migrace nebo přírodní katastrofy. Rozložení sil v mezinárodní politice se podle něho změní, přičemž USA budou »stále nevypočitatelnějším partnerem«. Evropskou unii považuje za »úspěšný projekt, který ovšem někdy při rozhodování působí trochu slabě«.

V rakouské vládě poprvé zasedla ministryně, jež pochází z prostředí migrantů. Alma Zadičová za Zelené je původem z Bosny, odkud její rodina utekla v 90. letech kvůli válce. Její stranický šéf a vicekancléř Werner Kogler řekl, že vzhledem k její minulosti ho mimořádně těší, že ji coby ministryni spravedlnosti má v týmu. Rakousko podle Koglera potřebuje »obranyschopnou demokracii«, jež se dokáže postavit nacionalistickým tendencím i těm, kteří zpochybňují právní stát a liberální hodnoty. Je třeba se v Rakousku i v celé Evropě bránit proti »falešným vůdcům a svůdcům«, vyzval tento politik.

Kurzova nová vláda si za cíl stanovila, aby se Rakousko stalo do roku 2040 klimaticky neutrální zemí, Evropská unie jako celek toho chce dosáhnout do roku 2050. Vláda ve Vídni chce, aby se do roku 2030 veškerý elektrický proud v zemi vyráběl z obnovitelných zdrojů, plánuje upustit od využívání ropy a pevných paliv. Chystá se více zdanit neekologické provozy a zařízení, jež produkují oxid uhličitý. A bude se stavět proti rozšíření nebo výstavbě nových jaderných elektráren, hlavně v sousedních zemích, jmenovitě v programovém prohlášení zmínila slovenskou jadernou elektrárnu Mochovce.

(čtk)