Kdyby dnes žil Karel Čapek

Ve čtvrtek by Karel Čapek oslavil 130. narozeniny. Městská část Praha 10, na jejímž území žil, si na něho hezky vzpomněla. Její představitelé položili květiny na jeho hrob na vyšehradském Slavíně, v Divadle Mana se chystá Matka. Česká televize zařadila hned ráno zfilmovanou klasiku - Bílou nemoc, večer pak výborný film Člověk proti zkáze. Tak to má být, veřejné instituce by neměly zapomínat na své velikány. Ostatně doufám, že únorové 200. výročí narození velké české spisovatelky Boženy Němcové bude také patřičně zohledněno. Nebyla bych jistě jedinou, kdo by se rád podíval na skvělý čs. film Otakara Vávry z roku 1962 Horoucí srdce.

Úlohu ČT v oblasti vzdělávání a osvěty nikdo nezpochybňuje. Problémové je však její zpravodajství. Několik týdnů jsem si dala pauzu od večerního komentovaného pořadu, abych si dopřála trochu klidu. Výron aktuálních událostí ve světě mě však donutil si knoflík na televizním přijímači zapnout. A byly to zase ony, »staré známé« Události komentáře a jejich osazenstvo...

Moderátorka řešila zřícení ukrajinského civilního letadla. Domněnku, že se jednalo možná o jeho sestřelení íránskou raketou, a co více – prý ruské výroby, rozpracovala po svém, ačkoli její kolegové předtím hovořili zásadně o dohadech a zdůrazňovali nutnost nestranného odborného vyšetření. Splétala otázky »co by kdyby«, jež zněly: Pokud by se potvrdilo, že letoun byl opravdu sestřelen, co by to znamenalo pro Ukrajinu? A co Rusko?

Já být mezi zpovídanými, odpověděla bych ve smyslu »ptejte se na fakta, nikoli na spekulace«. Konstrukce tohoto typu jen komplikují objektivní pohled na událost a dávají průchod emocím.

Tragická událost se stala v neklidné oblasti, kde žel zbraně nezahálejí. Jsou tam mrtví a násilí. Karel Čapek, žil-li by, by byl tím vším, tedy zvyšujícím se napětím, nevraživostí a zbrojením, k němuž velí Spojené státy americké a v jejich závěsu NATO, znepokojen. Byl nejen dramatikem a spisovatelem, novinářem a diskutérem s TGM, ale především humanistou, antifašistou a bytostným odpůrcem válek. Z obrovské militarizace současného světa, mnohonásobě vyšší než v jeho době, by byl nešťastný a jistě by oslovoval význačné osobnosti, aby se zasadily o mír. Napsal by také proti nebezpečí války svou další divadelní hru. Nevím však, jestli by mu to nějaké divadlo nastudovalo a hrálo. Za rozdmýchávače agresivity - byť jen v čapkovských jinotajích - by musel označit USA. Jak by to skousli současní, povětšinou proamericky naladění umělci, a zvláště ti z Prahy?

Monika HOŘENÍ