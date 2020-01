Kulturní zážitek, nebo politická agitka?

Sledovali jste v neděli 5. ledna slavnostní otevření Státní opery v Praze? A jaký byl váš dojem? Nevím, jak jiní diváci, ale já jsem se upřímně těšila na mimořádný zážitek z nádherné hudby a skvělých pěveckých výkonů, odpovídajících významu události. Místo toho se mi dostalo takové politické masáže, že jsem televizi poměrně záhy znechuceně vypínala. Rozhodně přitom nemluvím o úrovni hudebních vystoupení, ta byla vynikající, mám na mysli celkovou koncepci večera a především průvodní slovo Pavla Kohouta. Je jistě hezké zavzpomínat na minulost památné budovy, ale co je moc, to je moc. Tohle nebyly připomínky, ale normální vymývání mozku. Víte například, kdo jsou to Pražané? Přece Češi, Němci a Židé! To mě naprosto uzemnilo. Stejně jako fakt, že zrovna Pavel Kohout mluví o komunistické totalitě a srovnává ji s fašismem. Slavnostní znovuotevření významného českého divadla se tak neslo v duchu myšlenky, že Češi a Němci jedno jsou, zněly převážně skladby německých autorů a zpívalo se též v němčině – to jsme vážně připravováni na budoucnost jedné ze spolkových zemí? Národe, vzpamatuj se!

Helena VRZALOVÁ, předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM