Místo Válkové asi Valachová

Prezident Miloš Zeman si váží rozhodnutí poslankyně Heleny Válkové (ANO) nekandidovat na ombudsmanku. Zmínil, že by mohl na tento post nominovat poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou. Uvedl také, že v dubnu nepojede do Číny a potvrdil svou účast na oslavách vítězství ve druhé světové válce v květnu v Moskvě.

Řekl to v rozhovoru pro server Blesk.cz v pořadu S prezidentem v Lánech. Předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček v Otázkách Václava Moravce ČT poté řekl, že je připraven Valachovou Zemanovi navrhnout.

Válková, která je zmocněnkyní vlády pro lidská práva, byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku o ochranném dohledu z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s bývalým prokurátorem Josefem Urválkem. Odmítnutí nominace Válková důrazně zdůvodnila svým někdejším členstvím v KSČ, za odborností si stojí. Prezident Zeman problém nevidí v obsahu článku, ani v členství Válkové v komunistické straně. »I kdyby paní profesorka Válková s panem Urválkem napsala článek o boji proti kůrovci, tak problém není v článku, ale ve spoluautorovi. Toto je nešťastný výrok takového kalibru, že si vážím jejího rozhodnutí neucházet se o nominaci (na veřejnou ochránkyni práv),« řekl prezident Blesku. Válková pro veřejnoprávní televizi ve čtvrtek uvedla, že v době, kdy článek psala, nevěděla, že Urválek byl žalobcem v procesu Horákové. »Opravdu, to jméno mi nic neříkalo... nezajímala jsem se v tomto směru o politiku. Můžete říci, že to byla chyba... Já jsem se s ním podílela na zpracování nějakého odborného textu.«

Kýve se i židle zmocněnkyně a šéfky výboru?

Tomu však nevěří Hamáček a podle něho je tato neznalost »na vrácení diplomu«, pokud Válková studovala právnickou fakultu. Hamáček očekává, že se premiér postaví k aktuálnímu angažmá Válkové v pozici zmocněnkyně pro lidská práva, za logické považuje její odstoupení i z této funkce.

Vít Rakušan, předseda Starostů, se v Otázkách do Válkové obul ještě razantněji, požaduje zvážení jejího předsednictví sněmovního petičního výboru. »Zaujal mě inkviziční zápal pana kolegy Rakušana,« reagoval Hamáček, který žádá, »abychom neudělali nějaký monstrproces«. Válková byla dle něho zvolena voliči za hnutí ANO a je šéfkou petičního výboru. Hnát problém do Poslanecké sněmovny spatřuje jako nerozumné, jinak »pojďme začít s revizí všech předsedů jednotlivých výborů«.

Ke stažení nominace Válkové nevidí prezident Miloš Zeman důvod, protože když ji sama odmítla, tak Sněmovna podle něj nemá o čem hlasovat. Zmínil, že by nyní mohl na ombudsmanku nominovat poslankyni Valachovou. »Mám Katku rád jako člověka, i když jsem se s ní pohádal kvůli inkluzi, ale to se nevylučuje. Má spoustu energie a vzhledem k jejímu mládí jí nikdo nemůže vyčítat nějakou minulost v době normalizace,« řekl prezident. Podle vicepremiéra Hamáčka »Kateřina Valachová splňuje veškeré předpoklady či požadavky na výkon funkce ombudsmanky, má s problematikou velkou zkušenost, pracovala s Otakarem Motejlem«. Upozornil současně, že by se už nemohla zapojit do současné volby, mohla by se stát kandidátkou pro případnou novou volbu, kdyby Sněmovna nového ombudsmana nyní nevybrala.

Do Číny Zeman nejede, do Moskvy ano

Prezident Zeman požádá Hamáčka, aby ho v dubnu zastoupil v Číně na summitu 17+1, tedy jednání Číny se zeměmi střední a východní Evropy. Jedním z důvodů, proč se prezident nezúčastní, jsou chybějící čínské investice v Česku. »Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala. Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál,« řekl prezident.

Při květnové návštěvě Ruska si chce Zeman stěžovat na pracovníka ruského ministerstva zahraničí, který vloni koncem roku publikoval článek kritizující zavedení památného dne 21. srpna v ČR a žádal Prahu o udělání tlusté čáry za minulostí. Pokud si to ruská strana bude přát, je připraven hovořit i o plánovaném pomníku takzvaným vlasovcům v pražských Řeporyjích, kvůli němuž vyjádřila ruská diplomacie pobouření. Podle Zemana by se vlasovcům neměly stavět pomníky.

Prezident zhodnotil také zabití íránského generála Kásema Solejmáního, podle něj to byla ze strany USA zpackaná akce, protože posílila podporu Íránců představitelům íránského režimu. Nevěří, že by akce USA vedla k obrovskému konfliktu, protože »na to Írán nemá«. Jedinou možností, kterou má, je podle něj uzavření Hormuzského průlivu, což by vedlo ke konfliktu menšího rozsahu.

Zeman míní, že by ČR měla mít připraveno letadla na případnou evakuaci českých vojáků z Iráku. Podotkl, že na rozdíl od Afghánistánu by mu stažení z Iráku nevadilo, protože v zemi byl již takzvaný Islámský stát poražen. »Tam se mezi sebou rvou sunnité a šíité a zaplést se do tohoto konfliktu by nebylo úplně šťastné,« dodal.

(mh)