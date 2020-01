Lubomír Ledl (vpravo) byl jedním z řečníků. V pozadí budova Velvyslanectví USA v Praze.

Ne válce, ano hnutí lidu zdola

Protiválečné shromáždění pod heslem »Žádný útok na Írán« se konalo v neděli u Velvyslanectví USA v ulici Tržiště v Praze. Účastníci, obávající se eskalující situace na Blízkém východě, vyjádřili nesouhlas s militarismem a vojenskými intervencemi. Organizátorem byla Socialistická Solidarita s dalšími levicovými a protiválečnými spolky. Akci podpořili pražští komunisté.

Zabití vysokého íránského vojenského činitele Kásema Solejmáního, bez jakékoli soudu a navíc v cizí zemi, označil Jan Májíček ze SocSol za státní vraždu pomocí dronů. Není to poprvé, co Spojené státy zasáhly násilím do vývoje v Íránu, řekl Májíček a uvedl příklad svržení premiéra Muhammada Mosaddeka, který v roce 1953 zosnovala CIA s cílem obnovení moci šáha. USA jsou po letech přítomnosti v Iráku a Afghánistánu vyčerpány, míní Májíček, probíhá mediální válka. Řečník odmítl názor generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, že všichni členové Severoatlantického paktu, tedy včetně ČR, stojí v této věci za USA. Má to být naopak: ČR nemá stát za porušováním mezinárodní práva, neměli bychom podporovat politiku růstu zisků pro vojenské korporace, nýbrž stát na straně lidu ze zemí Blízkého východu, kteří bojují proti útlaku, je přesvědčen.

Děláme tajtrlíka v NATO

Další válečné a jiné násilné hříchy Spojených států vyjmenoval Lubomír Ledl ze Strany demokratického socialismu: bombardování Jugoslávie, válka v Iráku, převrat v Libyi, rozdmýchání občanské války v Sýrii... »Je chybou našich vlád, že dělá tajtrlíka v NATO,« nebral si servítek a připomněl, že 50 procent světových výdajů na zbrojení vydávají USA a že začínají, vzhledem k vývoji v mnoha částech světa, »už kopat kolem sebe«. Nerad by, aby následky těchto jejich hrubých chyb dopadly na ČR, na lidi v rozvojových zemích, na občany Číny, Ruska a dalších zemí.

Jaké obavy se šířily mezi obyvateli různých zemí poté, co byl zavražděn Solejmání, rozkryl Petr Jindra ze Socialistické alternativy Budoucnost. Předminulý týden byl prý nejvyhledávanější na internetu pojem »třetí světová válka«. Z toho je patrné, že lidé mají strach a důvody k tomu zavdávají USA. Nedělní pražská demonstrace zapadla do sítě demonstrací konaných v USA i v jiných zemích, připomněl Jindra a uvedl, že »požadujeme odchod všech cizích armád z regionu Blízkého východu, tedy americké, zemí EU i ruské«, a je nutné podpořit lid těchto zemí, aby svrhl své zkorumpované vlády a nastolil vlády demokratické a socialistické.

Na demonstraci vystoupily také Aleksandra Holubowicz (jménem mezinárodního feministického hnutí) a Valeria Kim ze Skutečné levice: »Nechceme zavírat oči před zločiny americké vlády,« uvedla.

Akce se zúčastnilo asi 60 lidí.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ