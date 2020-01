Ilustrační FOTO - Pixabay

Mexická apokalypsa: skoro 100 vražd denně

Mexická vláda výrazně revidovala počet pohřešovaných lidí v této jihoamerické zemi, a to z asi 40 000 na téměř 62 000. Ani toto číslo nemusí být konečné, protože třetina států mexické federace ještě údaje nedodala. Informovala o tom ve středu místní média.

Celkový počet pohřešovaných 61 637 se týká posledního půlstoletí, ale 97 % údajů je od roku 2006, kdy tehdejší pravicový prezident Felipe Calderón vyhlásil válku drogovým gangům a nasadil do boje s nimi armádu. Tento boj byl zatím neúspěšný a v zemi roste kriminalita i počet vražd.

Loňský rok byl co do počtu vražd rekordní, když bylo ve 130milionové zemi zavražděno téměř 34 600 lidí, tedy v průměru 94 denně (předloni jich bylo v průměru 90 denně). Poslední čtyři roky byly nejhorší i co do počtu pohřešovaných, když během nich zmizelo na 22 000 osob.

Tři čtvrtiny z celkového počtu pohřešovaných osob jsou muži, většina z nich ve věku 15-39 let. Mezi ženami tvoří více než třetinu dívky od 10 do 19 let.

Mexická vláda také zaktualizovala mapu odhalených tajných masových hrobů, v nichž jsou pohřbeny oběti drogových gangů. Jen od nástupu vlády levicového prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora (AMLO) v prosinci 2018 bylo nalezeno na 870 hrobů s ostatky asi 1120 osob. Od roku 2006 se našlo celkem 3630 tajných hrobů.

Pomalá identifikace

Kromě samotného násilí je problémem v Mexiku i pomalá identifikace nalezených obětí. Pomoci má založení Národního forenzního institutu nynější vládou, dosud totiž měl každý ze třicítky států mexické federace vlastní databanky vzorků DNA neidentifikovaných těl. Takže lidé, kteří hledají své blízké, musí objíždět celou zemi.

Důsledkem vysoké kriminality v Mexiku jsou i přeplněné márnice. Předloni v září šokoval zemi skandál, když byl ve státě Jalisco u města Guadalajara nalezen odstavený kamion se 157 mrtvolami. Posléze vyšlo najevo, že kamion jezdil v oblasti několik týdnů, než ho řidič odstavil za městem.

Místo márnice pojízdné boxy

Když si místní začali stěžovat na zápach, přiznaly úřady, že forenzní ústav státu Jalisco neměl pro mrtvoly dostatek místa, a tak dočasně najal soukromou firmu s pojízdnými mrazícími boxy.

(čtk)