Hřibova postel středem zájmu?

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) opět předvedl, že je odborník na cokoli. V německém nedělníku Welt am Sonntag dokonce poodhalil, jak to »chodí« v jeho posteli…

»S kým je kdo v posteli, téma hodné ‚politika‘. Jsou hřiby jedlé i jedovaté, může se stát, že hřib satan okusíte jen jednou. Pražský primátor Hřib v Německu varoval před Čínou: ‚S riskantním partnerem do postele nelezte.‘ Ministr zahraničí by měl dát primátorovi Prahy lekci diplomacie, jinak přijdeme nejen o čínské speciality, ale i dobré jméno naší republiky. Koneckonců, kdo řeší Hřibovu postel? Určitě nikdo. Mám pocit, že by měl mít jiné starosti, třeba pražskou dopravu,« uvedl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Pražský primátor Zdeněk Hřib. FOTO - wikipedia commons

Hřib čtenáře německého listu seznámil s důvodem krachu sesterské smlouvy s Pekingem. Vysvětlil, že Praha nesouhlasila s textem kvůli jednomu z článků smlouvy, který jí zakazoval hovořit o nezávislosti Tchaj-wanu a Tibetu a dodal, že pro Peking to bylo nepřijatelné. »Proto jsme o partnerství přišli, získali jsme ale nové. O nadcházejícím pondělí (tedy včera) podepíšeme městské partnerství s Tchaj-pejí, hlavním městem Tchaj-wanu,« napsal Hřib.

V závěru zdůraznil, že nevyzývá k přerušení diplomatických ani obchodních vztahů s Čínou, protože by to bylo kontraproduktivní. »Přesto bych vám rád poradil dvakrát si rozmyslet, než s tak nespolehlivým a riskantním partnerem vlezete do postele,« varoval Hřib.

(zku)