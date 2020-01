Ilustrační FOTO - Haló noviny

Tři scénáře pro útlum uhlí

Takzvaná uhelná komise připraví scénáře rychlé, střední a pomalejší cesty útlumu využití uhlí v ČR. V září je chce představit a vydat doporučení, kterým se následně bude zabývat vláda.

Rychlá cesta by znamenala útlum využití uhlí v letech 2030 až 2035, střední 2035 až 2045 a pomalejší 2045 až 2050. V ideálním případě by kabinet mohl rozhodnout do konce roku, míní předseda komise a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Podle ministra nejde o to, kdo kterou variantu v současnosti preferuje, všechny strany by měly být připraveny na všechny scénáře. Rychlejší útlum může nastat například kvůli rychle rostoucí ceně emisních povolenek. Záležet bude podle něj také na tom, jak se bude České republice dařit rozšiřovat a využívat nové zdroje. Týká se to například výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech, který by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měl být dokončen v roce 2036, nebo naplňování ambicí ve využívání obnovitelných zdrojů energie.

(ste)