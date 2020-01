Důchodová reforma: Kde hledat peníze?

Důchodová reforma je jednou z hlavních priorit nejen vlády, ale také KSČM. Současný systém je totiž udržitelný jen v případě úpravy parametrů tak, jak je to potřeba v průběhu času. A, žel, se nejedná o dalekou budoucnost, nastavení nových parametrů je potřeba dosáhnout nejpozději do 10 let, ale čím dříve, tím lépe. To respektuje i ministryně financí, která také říká, že budou peníze na důchody zhruba do roku 2030.

Co bude dál? Je potřeba urychleně hledat řešení? Nemyslím si. Není potřeba objevovat již objevené. Navrhuji vrátit se znovu k jednání o spravedlivých daních. Je možné uvažovat i o progresivní dani, která je běžná u řady států EU.

Již v minulých volbách KSČM navrhovala progresivní zdanění příjmů a kapitálu velkých korporací. Dlouhodobě jsme pro diferenciaci daní u fyzických i právnických osob. Není možné, aby ti, kteří mají příjmy o něco málo vyšší, než je minimální mzda, měli stejnou daňovou úroveň jako ti, kteří mají sto tisíc či více měsíčně. Stejně tak není možné, aby nadnárodní korporace měla stejnou daň jako například malá rodinná firma. Česká republika stále patří k malé skupině unijních států, která dosud neuplatňuje takzvanou progresivní daň z příjmů. Proč?

Rádi bychom se vrátili k tématu spravedlivého zdanění. Je tedy logické, že od vlády pak vyžadujeme aktivnější přístup v oblasti příjmů…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM