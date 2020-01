O jednom strejčkovi a poučení z dějin

Zabili jsme vám strejčka a teď se nám za to chcete mstít? Bylo to v sebeobraně. Váš strejček trhal naše třešně, které přesahovaly k vám na zahradu, a ještě natahoval ruce přes plot na ty, které byly už u nás, na naší zahradě. To je zločin! Krádež! Zkuste nám za to poškrábat auto nebo rozbít okno u ložnice. Uvidíte, jak s vámi pak naložíme.

Nesmysl, řeknete si. To jsi přehnal. Myslíte? V mezinárodních vztazích to však tak v současném světě chodí. Napřed Spojené státy, agresor nad agresory, zabijí dronem íránského klíčového generála v cizí zemi, kam zřejmě přivážely mír, pak, pokud Írán nějak adekvátně odpoví, pošlou na cíle v jeho zemi rakety či »nesestřelitelná« letadla a zničí jim elektrárny, mosty či třeba nemocnice (tak jako se o to pokusily v Bělehradě) a zároveň si nyní stěžují až k OSN a tvrdí, že takto vlastně zajistily mír. A souběžně slíbí takové sankce, že Írán bude na kolenou, protože »skvělí muži«, tedy takto nazvaná okupační armáda v Iráku samotným prezidentem Trumpem, snad smetou každého, kdo se jen na ně podívá, smrtonosnými zbraněmi. Ovšem pokud Írán nedostane rozum a nepodřídí se kovbojským řešením Bílého domu. Vskutku zajímavé! A to po bohorovném přehlížení názoru iráckého parlamentu, který v odpověď (všimněte si, ne íránského, ale iráckého) žádá odchod všech okupantů ze své země.

Už nejde o státy, »které pomáhají« - nás Čechů se týkají instruktoři zdejších bezpečnostních sil, ale »o okupanty«! Ani s tím Američané souhlasit pochopitelně nemohou. Oni přece, jak přiznal sám Trump, dali miliardy na vybudování zdejší vojenské základny, jedné z největších, které mají ve světě, a kam by přišli, kdyby ji museli opustit? Američtí poplatníci by si mohli stěžovat, že jejich peníze přišli vniveč a že, za další, budou muset takovou základnu vybudovat třeba v... vlastně kde, když o ni země Blízkého východu nemají zájem a ve vedlejší Sýrii krok za krokem Američané své pozice ztrácejí? Ještě že mají svého úplně vzorového demokratického spoluhráče jakým je Saúdská Arábie, který lidská práva a další demokratické vymoženosti tak vzorně dodržuje a plní.

Takže ještě myslíte, že jsem to tím »strejčkem«, kterého jsem si přisvojil ze Švejka, skutečně přehnal?

Jaroslav KOJZAR