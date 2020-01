Ilustrační FOTO - Pixabay

Trnitá cesta ke stavebnímu zákonu

Návrh stavebního zákona, který má urychlit a zjednodušit povolování staveb, ministerstvo pro místní rozvoj upraví. Úředníci odpovědní za stavební řízení na úrovni obcí nebudou převedeni do nového státního modelu, jak počítá stávající podoba předlohy. Původně mělo pod stát přejít 13 500 úředníků, nyní to bude asi sedm tisíc.

Novinářům to po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a šéfem Svazu měst a obcí Františkem Luklem řekla ministryně Klára Dostálová (ANO). Podle Lukla je ústupek kompromisem, na který budou slyšet i ostatní kritici nové právní úpravy. Zákon by měl nově zachovat stavební úřady na úrovni obcí. Svaz předtím normu označil za natolik špatnou, že je třeba vypracovat zcela nový návrh. Po jednání mu stačí už jen její dopracování.

»Pro běžného občana by zůstalo vše tak, jak je, první bod, se kterým by komunikoval, by byl obecní stavební úřad,« uvedla Dostálová. Dále by ale rozhodovaly státem řízené krajské úřady a centrála. Na úrovni státu by se měly řešit liniové a velké veřejně prospěšné stavby.

Norma má řadu kritiků, podle nichž např. nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Podle některých oponentů je protiústavní.

K návrhu se sešla řada připomínek. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že ministerstvo by se mělo pokusit vypořádat všechny připomínky, k tomu, že se může podařit všechny rozpory odstranit, je však skeptický. Spíš očekává, že bude nutné předpis přepracovat. »V této fázi se musí MMR pokusit vypořádat všechny připomínky. Pokud se to podaří, může jít ten zákon dál. To je myslím velmi ambiciózní. Spíš se to nepodaří a budeme muset hledat cestu, jak zákon přepracovat,« uvedl. Není si jist, zda bude stačit toto volební období. Dohodu přivítal. »Stavební zákon se pohnul správným směrem,« uvedl na Twitteru.

Diskuse bude dlouhá

»Bylo jasné, že tak složitý zákon, a ještě v takovém rozsahu, v jakém byl předložen, bude narážet. Upozornil jsem na to paní ministryni, když s tímto návrhem přišla a už tehdy jsem vyjádřil určité obavy o schopnost tento zákon prosadit. Opět se ukázalo, že hnutí ANO má tendence prosazovat své návrhy tlakem, aniž by slyšelo názory, popřípadě varování, od jiných,« řekl našemu listu člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM).

Norma podle něj není připravena na diskusi, která se bude muset vést ve více rovinách. »První rovina je osamostatnění úřadu jako takového, druhá rovina jsou závazná stanoviska, která jsou docela velkou brzdou v projednávání stavebního řízení, ale jejich úplné odbourání také není správné, protože minimálně v některých oborech je závaznost důležitá, a za třetí, stále jsme neviděli analýzu toho, jak reálně brzdí stávající stavební zákon výstavbu,« vysvětlil Luzar. Nesouhlasí s tvrzením, že u nás trvá stavební řízení neúměrně dlouho. Podle něj se to týká pouze složitějších záležitostí. »Drobné stavby týkající se občanů, např. stavby garáže nebo rodinného domu, procházejí řízením docela rychle a bez problémů, nejvíc si stěžují různí velcí developeři, myslím si ale, že bychom developerům ustupovat neměli a měli bychom se snažit spíše ztransparentnit stavební řízení a zvýšit jeho předvídatelnost,« uvedl poslanec. Zvláštní kapitolou jsou podle něj liniové stavby, v tomto směru už ale Parlament ČR přijal řešení, které by mělo výrazně urychlit majetkové spory, které představují největší brzdu. »Podporujeme vyvlastnění ve státním zájmu, které tu mělo být už dávno, jenomže pravicové vlády se tomu tvrdě bránily,« dodal Luzar.

Zákon se bude přijímat po částech

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) novinářům řekl, že od Dostálové získal příslib, že připomínky jeho resortu se promítnou do závěrečného návrhu. Památkáři kritizují především zavedení fikce souhlasu ve stavebním řízení. To znamená, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, bude platit takzvaná fikce souhlasu a stavba bude povolena. Podle zástupců resortu by zákon v nynější podobě znamenal konec účinné ochrany památek. »Podstatou je, že stanoviska památkového úřadu budou závazná v tom ochranném pásmu, to v paragrafech bohužel (nyní) není zohledněno,« uvedl Zaorálek.

Babiš podle Dostálové trvá na tom, aby nový stavební zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2021. Účinný by měl být až od poloviny roku 2023. Přechodná doba bude sloužit k tomu, aby se s ním dotčené subjekty stačily seznámit.

Tomu, že by se podařilo celý návrh zákona přijmout ještě v tomto volebním období, Luzar moc nevěří. »Předpokládám, že zákon se rozdělí na etapy a bude se přijímat po částech, tomu, že by se celý návrh přijal ještě v tomto volebním období, velkou naději nedávám,« řekl. Připomínky k návrhu chce ministryně vypořádat do konce března.

(jad)