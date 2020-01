Ilustrační FOTO - Pixabay

Izraelská levice se spojuje

Dvě izraelské levicově orientované strany se dohodly, že před březnovými volbami spojí síly a budou kandidovat společně.

Strana práce a Merec souhlasily se společným postupem z obavy, že by ve volbách nedosáhly na volební minimum, a nezasedly tak v parlamentu. V izraelském poměrném systému každá strana potřebuje získat aspoň 3,25 %, aby dosáhla na zastoupení v Knesetu.

V loňském roce šli Izraelci k volebním urnám hned dvakrát, a to 9. dubna a 17. září. Ani po jedněch volbách se však vůdcům nejsilnějších stran nepodařilo sestavit vládní koalici. Zákonodárci proto na letošního 2. března vyhlásili další předčasné volby. Izraelskou politickou scénu budou tedy voliči přepisovat již potřetí za sebou v necelém roce, což je situace, která v historii země nemá obdoby. Strana práce bývalého šéfa odborové ústředny Amira Perece a sociálnědemokratický Merec, vedený liberálním poslancem Nicanem Horovicem, bojují podle deníku Haarec od posledních dvou hlasování o přežití. Oba subjekty v minulosti zdůrazňovaly dialog s Palestinci. Strana práce v letech 1968 až 1977 dominovala izraelské politice, od roku 2001 však její vliv trvale klesá.

Stávající ministr financí Moše Kahlon se současně rozhodl v příštích volbách již nekandidovat. V roce 2015 odtržením od Netanjahuova Likudu vytvořil stranu Kulanu, s níž tehdy v parlamentu získal deset křesel. V posledních, to znamená zářijových volbách, zisk strany činil čtyři křesla. Do středy do půlnoci mají strany, které budou chtít jít do voleb, zveřejnit kandidátní listiny. Očekává se, že do stodvacetičlenného Knesetu postoupí osm až deset subjektů. Předpokládají se dlouhá povolební jednání. Nejsilnější opozici vůči pravicovému Likudu doposud tvořila centristická strana Modrá a bílá Netanjahuova rivala Bennyho Gance.

(čtk)