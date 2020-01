Rodná čísla možná zůstanou

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce ještě dál debatovat o tom, zda nezachovat rodná čísla, ačkoli vláda schválila materiál o jejich zrušení.

Změna vychází z deset let starého rozhodnutí Poslanecké sněmovny, podle měsíc starého zákona by se rodná čísla neměla zapisovat do občanských průkazů od roku 2022.

Ministr vnitra Jan Hamáček. FOTO - wikipedia commons

Hamáček řekl, že opatření zdědil. »Byl přijat argument, že rodné číslo prozrazuje příliš informací o jeho nositeli,« uvedl. Debatu o tom, zda je nutné od rodných čísel ustoupit, ale nepovažuje za ukončenou. »Lidé jsou na rodná čísla zvyklí a nechceme je znejišťovat tím, že budeme měnit identifikátory, pokud to nebude bezprostředně nutné,« uvedl. Podle něj by se mělo diskutovat o tom, zda celé původní rozhodnutí nezrušit a rodná čísla nezachovat.

Kabinet materiál schválil se změnou. »Zadali jsme zatím pouze úkol ministrům zmapovat všechny právní předpisy, které rodná čísla používají,« sdělil Hamáček. Kabinet naopak proti původnímu plánu neuložil členům vlády zpracovat analýzu zavedení nových identifikátorů a Hamáčkovi v návaznosti na to vypracovat do konce roku souhrnný materiál i s finančními dopady změn, s čímž materiál původně počítal. Rodná čísla tak patrně přežijí déle, než se zamýšlelo.

(ste)