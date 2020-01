Dakar 2020: Lopraisova praga v sevření kamazů

Automobilový jezdec Martin Prokop zajel v osmé etapě na Rallye Dakar po technických problémech s fordem až dvaadvacátý čas a v průběžném pořadí klesl na 14. místo. Před českého reprezentanta se dostal dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso, v čele je i nadále jeho španělský krajan Carlos Sainz.

V kategorii kamionů se dařilo Aleši Lopraisovi, který dnes dojel třetí a poprvé se letos v Saúdské Arábii dostal na pomyslné stupně vítězů. V celkovém hodnocení je i nadále čtvrtý, na třetího Bělorusa Sergeje Vjazoviče však Loprais ztrácí stále téměř hodinu. Vede Andrej Karginov z Ruska.

»Jsme v sevření Rusů a Bělorusů, dva kamazy jsou před námi, jeden za námi, k tomu Vjazovič s Mazem, takže dvě továrny. Dnes jsme to ale zvládli perfektně. Jsme schopni jim v dunách reálně stačit. Jinde to díky výkonu motoru a týmové strategii nejde,« řekl Loprais na facebooku. »Děláme, co můžeme. Už je to Dakar se svým všudy. Mám mozoly z volantu a tak to má být. Dnes jsme dojeli s utrženým tlumičem, takový má být pravý Dakar,« doplnil pilot Instaforex Loprais Praga týmu.

Prokop si dlouho vedl dobře, v průběhu etapy se držel na hranici elitní desítky, nakonec se ale výrazně propadl. "Těžko se mi k tomu něco říká. Byla to naše asi nejlepší erzeta, drželi jsme dobré tempo a zazávodili jsme si s ostatními auty. Ale na kilometru 400, asi po nejdelší rovině, jakou jsem kdy jel, která měla 31 kilometrů na plný plyn, tak se nám rozbila plynová klapka a auto přestalo jet," řekl Prokop na facebooku.

Posádka týmu MP Sports opravou ztratila více než 20 minut. »Ještě jsme řešili kalibraci s týmem, takže jsme museli vytahovat zapečetěné telefony a trvalo to nějaký čas. Není nám přáno. I když jsme bojovali a cítili, že máme šanci poprat se o desítku, tak nás to zase srazilo dolů. Už nevím, co víc mám udělat,« přiznal Prokop, jenž byl loni na Dakaru šestý.

Ztráceli ale i další favorité. Lídr Sainz byl dnes až patnáctý a jeho náskok na Násira Attíju z Kataru, který dojel jedenáctý, se snížil na 6:40 minut. Z premiérového etapového vítězství na Dakaru se radoval Francouz Mathieu Serradori a průběžně je sedmý.

Již potřetí za sebou dojel v etapě na 25. místě Miroslav Zapletal, který se posunul na 18. pozici. »Opět to nebylo úplně čisté. Měli jsme defekt a jednou jsme zastavili, abychom zkontrolovali auto. Byly slyšet prapodivné zvuky. A v dunách jsme jeli radši opatrněji,« řekl Zapletal. S mechaniky bude řešit, zda opět nevyměnit převodovku. »Na kvaltech jedna dva tři je pomalejší, což není do dun ideální,« vysvětlil.

V závodě nakonec pokračuje i Boris Vaculík, jenž se do cíle nedělní etapy dostal s poškozeným motorem jen s pomocí soupeřů. I díky mechanikům Prokopova týmu stihl dnes odstartovat a dojet do cíle, dodatečně však dostal penalizaci 50 hodin za výměnu motoru, za neprojeté kontrolní body a nepovolený servis v neutralizační zóně 4. etapy.

Stejně jako Prokop klesl v průběžném pořadí o jedno místo i Martin Macík mezi kamiony. Posádka týmu Big Shock Racing dnes zapadla na duně. »Snažili jsme se vyhnout bugině, špatně jsem si najel a zůstali jsme viset na břichu. Moje chyba,« řekl Macík a ocenil pomoc Martina Šoltyse, který jej vytáhl. »Pokoušel se nám pomáhat i Martin van den Brink, kterému také patří respekt. Je vidět, že fair play mezi kamiony stále funguje,« ocenil Macík, šestý v průběžném pořadí.

Velké problémy měl Josef Macháček s buggynou, který havaroval a nakonec jej do cíle dotáhli s více než šestihodinovou ztrátou. "Jejich buggyna bohužel zůstala po nehodě na boku a nikdo jim nepomohl. Chlapi ji nakonec dokázali postavit zpět na kola, ale ztratili hrozně moc času. Za tmy poté museli dojíždět do bivaku," uvedl manažer týmu Buggyra Racing Jan Kalivoda. Za neprojetí několika kontrolních bodů dostane Macháček penalizaci, v závodě však může pokračovat.

Dnešní etapu, která měla start i cíl ve Vadí ad-Dauásiru a závodníci v ní absolvovali 474 měřených kilometrů, neabsolvovali po nedělním úmrtí Portugalce Paula Goncalvese motocyklisté ani čtyřkolkáři.

Rallye Dakar - 8. etapa: Vadí ad-Dauásir - Vadí ad-Dauásir

(713 km celkově/474 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Serradori, Lurquin (Fr., Belg./Century buggy) 3:48:23, 2. Alonso, Coma (Šp./Toyota) -4:04, 3. Terranova, Graue (Arg./Mini) -6:19, ...22. Prokop, Chytka (Ford) -31:12, 25. Zapletal, Sýkora (SR/Ford) -40:50, 28. Ouředníček, Křípal (Ford) -52:13, 39. Vaculík, Plechatý (Ford) -1:15:42.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 31:56:52, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -6:40, 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) -13:09, ...14. Prokop -3:23:44, 18. Zapletal -5:29:52, 38. Ouředníček -10:59:08, 59. Vaculík -76:01:19.

Kamiony: 1. Karginov 4:24:58, 2. Šibalov (oba Rus./Kamaz) -5:54, 3. Loprais (Praga) -9:06, ...8. Šoltys (Tatra) -20:47, 11. Macík (Iveco) -25:37.

Průběžné pořadí: 1. Karginov 34:31:43, 2. Šibalov -27:06, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -1:05:17, 4. Loprais -2:04:27, ...6. Macík -2:44:49, 9. Šoltys -4:35:25.

SSV (buggy): 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 4:50:48, ...32. Macháček, Tošenovský (Can-Am) -6:00:30.

Průběžné pořadí: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 39:47:37, ...28. Macháček -17:07:23.

(red)