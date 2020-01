Valachová ombudsmankou být nechce

Podle poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) nyní nemá smysl diskutovat o její možné kandidatuře na veřejnou ochránkyni práv.

»Pokud by v tuto chvíli mělo dojít k nějakému dodatečnému doplnění kandidátů, byl by to dle mého odborného názoru krok, který by mohl zpochybnit následnou volbu - ať již by byl zvolen kdokoliv. Toho přirozeně nechci být příčinou,« napsala Valachová na Facebooku k důvodům, proč nemůže nyní o kandidatuře uvažovat.

»Druhý důvod je čistě lidský. Mezi kandidáty, které nominoval Senát České republiky, je i Vít Schorm, můj dlouholetý kamarád a kolega,« napsala poslankyně.

Poslankyně Kateřina Valachová. FOTO - wikipedia commons

Za třetí důvod Valachová označila svou práci ve Sněmovně, kde se věnuje změnám pravidel pro exekuce nebo ochraně dětských dlužníků. »To je podle mě v tuto chvíli zásadnější věc pro ochranu práv lidí než debata o případné kandidatuře,« uvedla.

O možnosti nominace Valachové na ombudsmanku se poprvé zmínil v neděli prezident Miloš Zeman, podle kterého se jméno poslankyně objevilo v kuloárech. Valachovou označil za kvalitní kandidátku a řekl, že je připraven ji nominovat, pokud mu ji navrhne předseda ČSSD Jan Hamáček. Ten v pondělí uvedl, že je k takovému kroku připraven. Premiér Andrej Babiš (ANO) se však o víkendu vyjádřil ve smyslu, že by ombudsmanem neměl být současný ani bývalý politik.

Debata o nominacích na ombudsmana vypukla poté, co se nominace vzdala Zemanem navržená poslankyně Helena Válková (ANO). Válková čelí kritice kvůli článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s prokurátorem Josefem Urválkem, který vedl některé politické procesy v 50. letech.

Podle předsedy sněmovní volební komise Martina Kolovratníka (ANO) se návrhy kandidátů na ombudsmana mohou měnit do konce ledna. Právo navrhnout dva kandidáty mají prezident i Senát. Zatímco Zeman navrhl pouze Válkovou, horní komora nominovala vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Schorma a advokáta Jana Matyse. Současné ombudsmance Anně Šabatové skončí šestiletý mandát 18. února.

(ste)