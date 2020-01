Vyšší princip a svoboda svědomí

Zaznamenal jsem, že nás čeká další protiteroristické soudní slyšení. Tentokrát nikdo neodpálil bombu, ani nikde nikdo nebyl zraněn. Pouze si občan svobodné a demokratické republiky pustil pusu na špacír a někde na internetu vyjádřil souhlas s usmrcením českých vojáků v Afghánistánu. A státní zástupce, v duchu preventivního zastrašování obyvatel před možným hrozícím konfliktem, musel v zájmu ochrany světa konat.

Z hlediska práva na území České republiky (dříve protektorátu Čechy a Morava) tady určitý pokrok je: za schvalování činů odboje už lidi nestavějí ke zdi, ale hrozí jim slušných 15 let jistě na poctivém kavalci s příslušným mundúrem. To jsou ty vymoženosti k 30. výročí sametové revoluce. Pecka! Mafiány a tuneláře si hýčkáme, normální člověk aby držel hubu a krok a sloužil režimu do roztrhání těla.

Osobně lituji smrti často mladých vojáků, i když to je součástí práce, na kterou se dobrovolně dali, a ze tří tzv. misí mají vyděláno na rodinný dům (jsou placeni lépe než vojáci samotného velkého četníka), ale o to víc jsem rozhořčen z chování státního zástupce. Jedná se o pošlapání základních principů svobody slova a přesvědčení.

Tím spíš, že nyní například v Iráku se tamní parlament usnesl na výzvě irácké vládě k odvolání zahraničních vojsk z území jejich země. Takže je na vládě České republiky, aby je odtamtud co nejdřív stáhla. Protože rozhodnutím tamního parlamentu se stávají okupanty. A proti okupaci je svaté právo bojovat. V Afghánistánu nebylo voleb, které by neprovázely násilí a podvody. Takže i tam je jejich mandát pochybný, tím spíš, že zatímco naši umírají, tzv. spojenci vesele s Tálibánci jednají.

Proto i já v této věci souhlasím s klasikem: »Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem!« (Jan Drda, Vyšší princip, 1960).

Zdeněk MILATA, zastupitel Středočeského kraje (KSČM)