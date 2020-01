Máme se nač těšit, dokonce snad v poslední vsi

S částí nového plánu Milionu chvilek jsme se mohli už seznámit. Prý nyní budou jezdit jejich emisaři město od města, vesnice od vesnice a vysvětlovat lidem, co je to demokracie a že je třeba volit jen »demokratické strany«. Kdo je, či není »demokratický«, nám zřejmě pan Minář a jeho profesionální tým sdělí v nejbližší době nebo nesdělí vůbec. Nejsou to, pochopitelně, komunisté ani okamurovci, není to však ani hnutí ANO a možná ani sociální demokraté.

Pokus »demokratické strany« dostat pod jednu vlajku, však nevyšel. Piráti toužící po absolutním vítězství v čele s Bartošem, který se již vidí v roli předsedy vlády, Michálkem coby ministrem vnitra a pražským primátorem Hřibem jakožto zřejmě ministrem zahraničí, se spojovat s nikým nechtějí. Museli by se totiž o lukrativní posty dělit a to při »ambici získat padesátiprocentní vítězství« ve volbách by je mohlo přece jen zbrzdit v rozletu. A tak zbývají další politické strany. Že by však Fialova ODS s nadšením podala ruku kalousko-schwarzenbersko-postpospíšilovské TOP 09, se mně nezdá také jako reálné. Proč by však měla brzdit snahu představitelů Milionu chvilek v jejich snaze »převálcovat« Babiše a všechny další »nedemokraty«?

Prostředky k ježdění po zemi Minářův devítičlenný profesionální tým má. Podle informací na jeho transparentní účet jen v prosinci došlo na milion korun. A to existuje ještě jiný účet, který se není uváděn jako transparentní. Z něj jsou zřejmě lídři »Milionu« placeni. Kdo se na něm »dárcově« podílí, nevíme. Jistě to však nejsou ty stovky shromážděných na Václavském náměstí či na Letné. Ti jsou jen »kanonenfutr« v plánech mířících mnohem dál.

Jenže opravdu, kdo je za tím vším? Podle jedné ze zpráv, které je možné přečíst na internetu, je zcela možné, že v pozadí jsou nejen některé kruhy Evropské unie, kterým vadí odvážný postoj Babišova týmu nepodřizování se nejen všem nápadům Bruselu, ale především Německu. Ve hře jsou i tzv. sudetští Němci, kteří nesložili ruce v klín a jejichž »20 bodů« navozujících »návrat domů« stále platí. V únoru má prý do Prahy přijet Bavorka a europoslankyně Monika Hohlmaierová, jinak nová předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, která Babiše a jeho vládu nemiluje a je napojená na Bernda Posselta. I ona už se prý podílela na šetření Babišových kauz. Z nové funkce bude mít ještě víc možností.

Ježdění po zemi bude však stát nemálo peněz, a to se nezmiňuji o platech devíti nebo vícečlenného Minářovu týmu. Ke konci roku měly být na transparentním účtu však »jen« tři miliony. Na jednorázové »akce Václavské či Letná« by zřejmě možná stačily. »Spanilé jízdy« po republice budou však jistě stát víc. Je tu i manipulace z lidmi na internetu, o níž zástupce Mináře Roll dokonce prohlásil, že spotřebuje »obrovskou sumu peněz«. Nepochybuji o tom, že zatím neznámí sponzoři, snad dokonce ze zahraničí, chybějící peníze dodají. Je jistě možné, že od nich k nám, už dokonce dnes, směřuje podpora opozičním »demokratům«, jak naznačuje autor zprávy na internetu. Už jednou v naší zemi cizí síly podporovaly nejen politicky, ale i finančně, jim nakloněné organizace. Skončilo to pro naše předky a republiku nedobře.

Otakar ZMÍTKO