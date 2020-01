Mateřinky

Už Robert Fulghum kdysi řekl, že vše, co v životě potřeboval, se naučil již v mateřské školce. Jak obrovská je to pravda, si opět uvědomuji nyní, když máme doma předškoláka.

Dnes chci poděkovat za to, jak úžasné měl a má náš syn ve školce učitelky. Už když musel prcek nastoupit ve dvou a půl letech do soukromé školky, měli jsme štěstí na báječnou, na první pohled kapku přísnou, ale velmi rozumnou majitelku a učitelku Olgu. I já jsem totiž patřila k matkám, které si vymazlovaly doma své dětičky, aniž by si uvědomily, co vlastně by zdravé dítě v daném věku již mělo umět. A po počátečních nářcích Vašík ve školce vykvetl, získal spousty nových dovedností a s nimi sebevědomí a samostatnost.

A když přestoupil na státní školku, neměl sebemenší problém. A měl veliké štěstí na paní učitelku Nelu, která učí se srdcem a zapálením a děti krásně vede a připravuje na další velký krok.

Ono když se řekne mateřská školka, spousta lidí, včetně ministrů školství, v tom vidí jen jakousi méně důležitou předvýchovu. Opak je ale pravdou. Každý psycholog vám řekne, že osobnost jedince se převážně tvoří do sedmi let věku dítěte a návyky vštípené v tomto období přetrvávají do dospělosti. Školka tedy není jen hlídacím odkladištěm dětí. Je to velmi důležitý prvek v osobnostním vývoji dítěte. Jejich hlavním úkolem je připravit a pomoci vychovat dítě tak, aby dokázalo udržet pozornost a vykonávat řízenou činnost, vytvořilo si vlastní úsudek, získalo povědomí o morálce a sebevědomí, naučilo se sebekritice, cílevědomosti, zodpovědnosti a spravedlnosti, porozumělo vztahům mezi lidmi a vážilo si samo sebe i svých blízkých. A to vše za podpory rodičů, kteří budou vychovávat ve stejném duchu. Od základní školy pak nastupuje jen proces vzdělávání.

Bohužel mnoho školek ale takto nefunguje. A nefunguje tak ani mnoho rodičů. A když nefungují ani rodiče, ani školka, přibývá dětí s problémovou osobností. Takové děti, resp. jejich problémy, se pak mnohdy schovávají za nejrůznější psychologické a psychiatrické nemoci, mají úlevy, případně narůstá počet asistentů ve škole, placených z našich daní, což navíc zdržuje i normální chod tříd atd. Přitom u mnohých z těchto dětí by řadě problémů předešla jen cílenější předškolní výchova a příprava.

Možná je problém i v tom, že po revoluci jsme zcela přehodnotili zažitý, možná kapku autoritativní způsob výchovy a velmi rychle přešli k výchově volné. Tedy jsme šli »z extrému do extrému«. Ideální výchova se však nachází někde uprostřed. Dítě musí znát hranice a zároveň by mělo mít volnost ve vlastním úsudku. Ale vyvážit to, dokážou opět jen vyvážení rodiče a hlavně vyvážení a zapálení pedagogové. Máme jich dost? A vážíme si jejich práce?

Helena KOČOVÁ