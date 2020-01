ME 2020: Házenkáři porazili Ukrajinu a postupují

Čeští házenkáři zvítězili na evropském šampionátu v závěrečném utkání základní skupiny B nad Ukrajinou 23:19 a prošli do další fáze turnaje. Reprezentanti ve Vídni v přímém souboji o postup v poločase o gól prohrávali, ale po změně stran zlepšeným výkonem otočili stav a potvrdili roli favorita.

Český celek navázal na nedělní vítězství nad Severní Makedonií a zakončil vídeňskou skupinu s bilancí dvou výher a jedné porážky. Do další fáze turnaje, kterou jsou dvě šestičlenné skupiny, prošli reprezentanti z druhého místa za domácím Rakouskem a nepřenesli si do ní žádný bod.

Čtvrtfinálovou skupinu odehraje český tým opět ve vídeňské Stadthalle. Od čtvrtka do středy se postupně utká s obhájcem trofeje Španělskem, Běloruskem, Chorvatskem a Německem. Druhá skupina se odehraje v Malmö, první dva týmy z obou tabulek postoupí do semifinále. Reprezentanti obhajují předloňské šesté místo, jímž vyrovnali historické maximum.

»Jsme šťastní, že jsme po tom prvním prohraném zápase s Rakouskem nakonec postoupili do hlavní fáze. Všechny tři zápasy byly velmi vyrovnané, nakonec jsme získali čtyři body a jsme spokojeni. Je to obrovský úspěch, že jsme se dostali mezi nejlepší dvanáctku. Čekají nás čtyři zápasy s top týmy, je to obrovská zkušenost pro naše hráče,« řekl jeden z dvojice trenérů Jan Filip.

Český tým zůstal ve hře o postup i po úvodním dnešním zápase skupiny, v němž Rakousko s přehledem porazilo Severní Makedonii. Reprezentanti si díky vítězství domácího výběru dokonce mohli dovolit porážku o jeden gól.

»Sledovali jsme to v autobuse cestou na halu, věděli jsme, že to nemáme ve vlastních rukách. Chtěli jsme o něco hrát. Jak už to bylo o sedm nebo osm gólů, věřili jsme, že to Rakušáci dokážou. Naštěstí nám pomohli a byla řada na nás,« řekl křídelník Miroslav Jurka.

Favorita však od úvodu svazovala nervozita a celý první poločas musel dotahovat. Ukrajinci hráli od začátku nezvykle v sedmi lidech bez brankáře a celé úvodní dějství si udržovali jedno až dvoubrankové vedení. »Začátek byl strašný, byli jsme nervózní,« uvedl Jurka.

I vinou řady nepřesností a technických chyb na obou stranách padlo v první půli jen 19 branek. Čechům se nevedlo hlavně v útoku a podobně jako při vítězném duelu se Severní Makedonií prohráli úvodní dějství, tentokrát 9:10.

Na startu druhé půle reprezentanti stejně jako v předchozím utkání ožili. Poté, co zasáhl gólman Martin Galia, se dvakrát přes celé hřiště trefil do odkryté branky Jurka a favorit otočil stav. Ve 44. min. pak vystihl rozehrávku Vančo a po úniku na prázdnou branku zvýšil na 16:14.

Nejlepší střelec minulého Eura Zdráhala vzápětí poslal Čechy poprvé do tříbrankového vedení. Ukrajinci se ještě jednou dotáhli na rozdíl jedné trefy, ale v 51. min. se přes celé hřiště prosadil i gólman Galia a favorit znovu odskočil na 20:17.

»Pomohly nám tři góly do prázdné brány. To byl jeden z důležitých faktorů, kvůli tomu jsme to včera trénovali,« podotkl Filip. »Bylo to fyzicky možná ještě těžší než s Makedonci. Škaredá házená, ale oni hrají, na co mají. První poločas jsme se trochu trápili, než jsme si na to navykli. Ale pak už jsme dominovali v druhém poločase a já už neměl o výsledek vůbec strach. Už jsem viděl, že oni taky nemohou,« řekl Galia.

Ukrajinci, kteří se probojovali na Euro po 10 letech, už neměli síly na zvrat. Galia »uzamkl« branku a od 50. do 58. minuty neinkasoval. Reprezentanti si čtyřgólovou šňůrou vytvořili rozhodující náskok 22:17 a závěr už s přehledem zvládli.

Šesti góly přispěl k výhře nejlepší střelec večera Tomáš Babák: »Samozřejmě jsme hodně rádi, že jsme to zvládli. I když víme, že to nebyl z naší strany ideální výkon. Bylo tam hodně tlaku a bylo to vidět. Věděli jsme, že musíme vyhrát. Nakonec jsme to ubojovali.«

Skupina B (Vídeň):

Česko - Ukrajina 23:19 (9:10)

Naše sestava a branky: Galia 1, Mrkva - Hrstka 1, Bečvář, Jurka 3, Horák 1, Kašpárek 1, Babák 6, Číp, Šlachta, Vančo 2, Zdráhala 3/1, Solák, Mubenzem 4, Zeman, Mojžíš 1.

Nejvíce branek Ukrajiny: Kozakevič 4/4, Ostrouško 3. Rozhodčí: Santos, Fonseca (oba Portug.). Sedmimetrové hody: 1/1 - 5/4. Vyloučení: 3:5. Diváci: 4097.

Rakousko - Severní Makedonie 32:28 (18:12).

Konečná tabulka:

1. Rakousko 3 3 0 0 98:87 6 2. Česko 3 2 0 1 79:76 4 3. Severní Makedonie 3 1 0 2 79:84 2 4. Ukrajina 3 0 0 3 74:83 0

Skupina D (Trondheim):

Bosna a Hercegovina - Francie 23:31 (13:14), Portugalsko - Norsko 28:34 (14:16).

Konečná tabulka:

1. Norsko 3 3 0 0 94:80 6 2. Portugalsko 3 2 0 1 83:83 4 3. Francie 3 1 0 2 82:79 2 4. Bosna a Hercegovina 3 0 0 3 73:90 0

Skupina F (Göteborg):

Švýcarsko - Slovinsko 25:29 (10:16), Polsko - Švédsko 26:28 (13:14).

Konečná tabulka:

1. Slovinsko 3 3 0 0 76:67 6 2. Švédsko 3 2 0 1 81:68 4 3. Švýcarsko 3 1 0 2 77:87 2 4. Polsko 3 0 0 3 73:85 0

(čtk)