Pastrňák tentokrát vyšel naprázdno

Kubalík nejlepším střelcem mezi nováčky NHL

Útočník Dominik Kubalík odstartoval dvěma góly obrat Chicaga, které zvítězilo na ledě hokejistů Ottawy 3:2 v prodloužení, a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Plzeňský rodák skóroval popáté za sebou a osamostatnil se s 18 trefami v čele tabulky střelců NHL mezi nováčky. Dominik Simon podpořil gólem a přihrávkou výhru Pittsburghu 7:3 nad Minnesotou. Filip Hronek brankou zmírnil debakl Detroitu 2:8 na ledě New York Islanders. Trefa Tomáše Noska nepomohla Vegas, které prohrálo 2:4 v Buffalu.

Kubalík bodoval ve všech šesti utkáních v novém roce (7+3) a je prvním nováčkem Chicaga od roku 1990, který skóroval pětkrát v řadě. »Jen si dělám svoje a v posledních zápasech jsem měl štěstí,« řekl Kubalík, který dal dva góly i v předchozím zápase. »Má asi nejlepší střelu z našeho týmu. V tréninku je velmi těžké ho zastavit. Hodně rychle se učí od ostatních,« řekl brankář Robin Lehner na adresu českého útočníka.

»Nabral sebevědomí. Rozumí si s pukem, dobře ho vede v jízdě, sedí mu na hokejce. A to je zásadní,« přidal ke Kubalíkovi trenér Jeremy Colliton. »Jsou situace, kdy máte šanci něco vytvořit pro sebe anebo spoluhráče, jindy soupeř není ve správných pozicích. A když vás poslouchá puk, je z toho šance. Proto se mu tak daří.«

Kubalík nastupuje v elitní formaci s Patrickem Kanem a Toewsem a naplňuje pověst střelce. »Dostává se do střeleckých pozic, do šancí a ví, jak se v takových situacích zachovat. Proto dává tolik gólů. Celkově se zlepšuje. Vytváří nám také šance,« uvedl Toews, který rozhodl prodloužení.

David Pastrňák naopak vyšel naprázdno při prohře Bostonu 0:3 v Columbusu a jeho náskok v čele tabulky střelců NHL se ztenčil. Na rozdíl dvou tref se mu přiblížil Auston Matthews, který hattrickem zařídil výhru Toronta 7:4 nad New Jersey a má už 34 branek. V dresu poražených dal také tři góly Blake Coleman.

Boston přišel už ve druhé minutě o brankáře Tuukku Raska, kterého udeřil Emil Bemström loktem do hlavy. Útočník Columbusu řekl, že to bylo nechtěné, rozhodčí ho za zákrok nevyloučili. Na druhé straně chytil Elvis Merzlikins všech 34 střel a připsal si druhé čisté konto za sebou.

Dva měsíce po operaci kýly se vrátil do hry Sidney Crosby a kanonádu Pittsburghu řídil gólem a třemi asistencemi. Kapitán Penguins nastupoval v útoku se Simonem, po jehož přihrávce zvýšil Jarred Cann střelou do odkryté branky na 2:0. Český útočník se mezi střelce zapsal ve 49. minutě, kdy po pasu Crosbyho upravil na 6:2.

»Ani jsem na něho nemusel křičet, jednoduše mě viděl a našel. Zakončit už bylo snadné,« řekl Simon o akci Crosbyho, který se předtím u zadního mantinelu elegantně zbavil obránce přihrávkou o branku. »Několik střídání to šlo trochu ztuha, ale postupem času jsem se dostal do rytmu. Pomohly mi i rychlé přesilovky,« uvedl Crosby. Pozadu nezůstal ani Jevgenij Malkin, který dva góly dal a jeden připravil.

Hronek ve 12. minutě snížil střelou od modré čáry na 1:3. Detroit jeho devátá trefa v sezoně ale nenastartovala a na začátku druhé třetiny prohrával už 1:6. »Před zápasem jsme si říkali, že musíme dobře začít a vůbec jsme to nesplnili. Gólmanům jsme nepomohli. Každý by se měl po utkání podívat do zrcadla a zpytovat svědomí,« řekl útočník Dylan Larkin.

Nosek skóroval téměř po měsíci. Na začátku druhé třetiny se puk odrazil od jeho brusle do branky a Vegas vedlo 1:0. Dallas otočil zápas v Coloradu z 0:2 a vyhrál 3:2 v prodloužení i bez Radka Faksy, který se zranil v horní části těla na tréninku.

Útočník Nashvillu Filip Forsberg vytáhl ze svého repertoáru krásný kousek, když za brankou nabral puk na čepel a lakrosovým způsobem ho vhodil do branky. Napodobil Andreje Svečnikova z Caroliny, kterému stejné zakončení vyšlo v této sezoně už dvakrát. »Už jsem to zkoušel několikrát a konečně mi to vyšlo. Bylo by ale lepší, kdybychom vyhráli,« pronesl Forsberg po prohře 2:4 v Edmontonu.

Winnipeg porazil doma Vancouver 4:0. Hlavním hrdinou byl gólman Connor Hellebuyck, který kryl 41 střel a připsal si osmnáctou nulu v barvách Jets. V klubové historii předstihl v této statistice Ondřeje Pavelce.

Buffalo - Vegas 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky: 27. Okposo, 40. S. Reinhart, 48. Eichel, 60. Lazar - 22. Nosek, 42. R. Smith. Střely na branku: 26:26. Diváci: 18 257. Hvězdy zápasu: 1. S. Reinhart, 2. Eichel, 3. Okposo (všichni Buffalo).

Toronto - New Jersey 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)

Branky: 31., 44. a 59. Matthews, 6. Tavares, 10. F. Gauthier, 20. Hyman, 23. W. Nylander - 27., 52. a 56. Coleman, 59. P.K. Subban. Střely na branku: 34:29. Diváci: 19 124. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Coleman (New Jersey), 3. Tavares (Toronto).

Tampa Bay - Los Angeles 4:3 po sam. nájezdech (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 12. a rozhodující sam. nájezd Stamkos, 11. Killorn, 59. Kučerov - 5. J. Carter, 7. Clifford, 52. D. Brown. Střely na branku: 38:41. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Stamkos, 3. Cirelli (všichni Tampa Bay).

NY Islanders - Detroit 8:2 (4:1, 2:0, 2:1)

Branky: 8. a 22. B. Nelson, 4. Eberle, 4. Josh Bailey, 19. Lee, 23. Dobson, 46. Beauvillier, 50. Komarov - 12. Hronek, 54. G. Smith. Střely na branku: 26:36. Diváci: 12 542. Hvězdy zápasu: 1. B. Nelson, 2. Komarov, 3. Dobson (všichni NY Islanders).

Pittsburgh - Minnesota 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Branky: 8. a 36. Malkin, 18. McCann (Simon), 35. Rust, 48. Crosby, 49. Simon, 57. Galchenyuk - 38. a 60. Parise, 43. M. Foligno. Střely na branku: 29:29. Diváci: 18 545. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Malkin, 3. Rust (všichni Pittsburgh).

Columbus - Boston 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 14. Wennberg, 46. Stenlund, 54. Nash. Střely na branku: 27:34. Diváci: 17 349. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Wennberg, 3. Stenlund (všichni Columbus).

Ottawa - Chicago 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 4. C. Brown, 8. Tierney - 38. a 44. Kubalík, 61. J. Toews. Střely na branku: 22:30. Diváci: 12 238. Hvězdy zápasu: 1. Kubalík (Chicago), 2. C. Brown (Ottawa), 3. J. Toews (Chicago).

Winnipeg - Vancouver 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 2. a 58. Connor, 15. Roslovic, 22. Wheeler. Střely na branku: 25:41. Diváci: 15 325. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Connor, 3. Copp (všichni Winnipeg).

Colorado - Dallas 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 10. Zadorov, 16. Landeskog - 30. Gurjanov, 55. Dickinson, 62. Lindell. Střely na branku: 43:30. Diváci: 18 015. Hvězdy zápasu: 1. Lindell (Dallas), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Bishop (Dallas).

Edmonton - Nashville 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Branky: 20. a 60. Draisaitl, 10. Nugent-Hopkins, 30. J. Archibald - 11. F. Forsberg, 16. Blackwell. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17 029. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. F. Forsberg (Nashville), 3. M. Smith (Edmonton).

Arizona - San Jose 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Branky: 13. a 26. Kessel, 38. a 60. Hall, 49. Crouse, 59. Garland - 27. Labanc, 30. Meier, 58. E. Kane. Střely na branku: 40:28. Diváci: 14 716. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Garland, 3. Hall (všichni Arizona).

(red)