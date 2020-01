Ester Ledecká se v této sezoně poprvé představila na snowboardu a bylo z toho druhé místo ve slalomu SP v Bad Gasteinu. FOTO - archiv

Ledecká na snowboardu prohrála až ve finále

Ester Ledecká při svém prvním startu ve Světovém poháru na snowboardu v sezoně dojela druhá v paralelním slalomu v rakouském Bad Gasteinu. Česká hvězda prohrála až ve finále s vedoucí ženou seriálu Němkou Ramonou Hofmeisterovou.

»Mám strašnou radost. Užila jsem si to. Celý tým zase odvedl fantastickou práci a s výkonem jsem samozřejmě spokojená. Druhým místem jsem vstoupila do sezony moc dobře,« řekla 24letá Ledecká v nahrávce pro média.

Na první snowboardový závod čekala nezvykle až do poloviny ledna. Jindy začínala v prosinci v italských střediscích, ale tentokrát měly přednost lyže. »Musela jsem si počkat, ale o to víc jsem se těšila,« prohlásila.

Znovu ukázala svoji obdivuhodnou všestrannost. Na prkně totiž startovala jen dva dny po sjezdařských závodech Světového poháru v Zauchensee, kde byla v sobotu osmá ve sjezdu a v neděli šestá v kombinaci. »Bylo by lepší, kdybych měla víc dní na přechod,« podotkla dvojnásobná olympijská vítězka, která měla jen pondělí na to, aby se přeorientovala na snowboard.

Přesto se aklimatizovala rychle a vyhrála kvalifikaci. V červené trati byla rychlejší o 12 setin než vítězka prvního paralelního slalomu zimy Julie Zoggová ze Švýcarka. V modré dosáhla sedmého času a v součtu předstihla Hofmeisterovou o čtyři desetiny.

První kolo vyřazovacích jízd zvládla Ledecká hladce. I když Japonka Cubaki Mikiová začala dobře, česká závodnice ji porazila o 72 setin. Ve čtvrtfinále domácí Daniela Ubingová riskovala, ale spadla a vyjela z trati. »Soustředím se na sebe, ale slyšela jsem, že jsou kolem mě. Vrchní pasáž mi moc nešla, nemohla jsem se dostat do tempa. Ale ve střední jsem je začala chytat, tlačila to a dostávala je pod tlak. Pak už to bylo fajn,« řekla Ledecká. V semifinále zdolala Němku Carolin Langenhorstovou.

Ve finále se Hofmeisterová vrhla na trať s vervou a Ledecká ve snaze dohnat ztrátu chybovala a manko už nestáhla. »Finálová jízda byla horší než ostatní. Ve vrchní části jsem měla problém dostat se do rytmu. Na videu se to pokusím zanalyzovat s trenérem, poučit se z toho a příště to udělat líp,« řekla Ledecká.

»Byl to skvělý den, skvělé podmínky a skvělý závod. Mám to tady ráda,« řekla Hofmeisterová po čtvrté výhře v sezoně a směrem k Ledecké dodala: »Gratuluju téhle jedinečné holce. Vítej zpět.«

Česká mistryně světa v paralelním slalomu na snowboardu z roku 2015 se na stupně vítězů ve slalomu SP dostala po necelých třech letech. Naposledy byla rovněž druhá v březnu 2017 ve Winterbergu. Ze sedmnácti triumfů v SP na snowboardu má jen dvě ze slalomu. Více se jí daří v obřím slalomu.

V sobotu se Ledecká představí v paralelním obřím slalomu ve slovinské Rogle. »Bohužel, takhle to vyšlo, že pojedu na snowboardu závodů málo, takže si chci každý užít a dát do toho všechno,« řekla. Příští týden se vrátí na lyže, aby jela v bulharském Bansku dva sjezdy a bojovala o malý křišťálový glóbus. V celkovém pořadí disciplíny je druhá.

Další Češi v Bad Gasteinu nepostoupili z kvalifikace. Při své premiéře v elitním seriálu obsadila 16letá Zuzana Maděrová 34. místo a Adam Počínek skončil na 57. příčce.

SP v alpském snowboardingu v Bad Gasteinu - paralelní slalom:

Muži: 1. Bagozza, 2. Bormolini (oba It.), 3. Baumeister (Něm.), ...v kvalifikaci 57. Počinek.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 13 závodů): 1. Fischnaller (It.) 3310, 2. Baumeister 2030, 3. Karl (Rak.) 1912, ...69. Brůžek (ČR) 13,4, 70. Počinek 13,1.

Ženy: 1. Hofmeisterová (Něm.), 2. Ledecká, 3. Zoggová (Švýc.), ...v kvalifikaci 34. Maděrová.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 13 závodů): 1. Hofmeisterová 4360, 2. Zoggová 2600, 3. Jennyová (Švýc.) 2470, ...19. Ledecká 800, 47. Maděrová 22.

(red)