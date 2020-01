Loprais drží čtvrtou pozici

Automobilový jezdec Martin Prokop i motocyklista Martin Michek se po dnešní 9. etapě Rallye Dakar drží na průběžném 14. místě ve svých kategoriích. Prokop se v etapě mezi Vadí ad-Dauásirem a Harazem, jejíž součástí byla 415 km dlouhá rychlostní zkouška, dlouho pohyboval v elitní desítce. Nakonec byl jedenáctý, k 10. místu mu chyběly dvě sekundy.

Mezi kamiony dojel čtvrtý Aleš Loprais a čtvrtý je i průběžně. Po dodatečné penalizaci Poláka Arkadiusze Lindnera se na třetí místo posunul Tomáš Kubiena na čtyřkolce, který ale v rallye pokračuje mimo hlavní závod.

Automobilům i nadále kraluje Španěl Carlos Sainz, který dojel pátý a na druhého Násira Attíju z Kataru má k dobru už jen 24 sekund. Obhájce prvenství z loňska zajel druhý čas, když nestačil jen na Stéphanea Peterhansela z Francie. Třináctinásobný vítěz dakarské soutěže je průběžně třetí.

»Byla to první vydařená etapa na rallye, kdy jsme neměli žádný problém a celý den jeli čistě. Hezky jsme se svezli, konečně tam bylo i něco těžkého na řízení, prvních 60 kilometrů. Pak byly nějaké laufy, asi sto kilometrů naplno, ale u cíle zase těžký úsek,« řekl Prokop na.

Mezi motocyklisty, kteří po nedělním tragickém úmrtí Portugalce Paula Goncalvese v pondělí nezávodili, byl nejrychlejší Chilan Pablo Quintanilla. V čele je nadále Ricky Brabec z USA, na nějž Quintanilla ztrácí přes 20 minut.

Čtrnáctý Michek je stále nejlepším nováčkem rallye, svůj náskok na Jaumeho Betriua ze Španělska zvýšil na 1:24 minuty. »První část etapy to byl vážně trial. Všude šutry, takové hopsání do kopců a měl jsem v této pasáži pád. Já i motorka jsme ale OK,« uvedl Michek.

Loprais bojoval mezi kamiony o druhé pódiové umístění za sebou, nakonec jej však o 18 sekund předstihl Rus Eduard Nikolajev. »Byla to krásná etapa. Drželi jsme se na třetím místě, ale 30 kilometrů před cílem nám upadl výfuk a utavil nám jednu hadici. Navíc začal tavit pístnici řízení a museli jsme zastavit,« řekl Loprais. »Chtěli jsme více, ale jsme ve hře a šťastní, že jsme v bivaku,« dodal.

Martin Šoltys byl devátý a Martin Macík po defektu v závěru čtrnáctý. »Už nám to trochu leze na mozek, zase separovaný vzor a výměna pneumatiky. Navíc nám tam ještě něco menšího upadlo, takže jsme to museli pošolíchat. Posledních 70 km jsme ale dojížděli jen na zadní náhon,« řekl Macík, jenž řešil problémy s pneumatikami na 350. kilometru už poněkolikáté. »Je to těžké, tři etapy do cíle a vám se nechce. Víte, že na 350. kilometru přijde defekt...«

Macík je stále šestý. »Zůstáváme pozitivní a pokusíme se ještě zaútočit na Top 5, i když máme problémy s pneumatikami a asi ani štěstíčko není na naší straně. Uděláme ale vše pro to, aby to vyšlo,« dodal pilot týmu Big Shock Racing.

Rallye Dakar - 9. etapa: Vadí ad-Dauásir - Haraz (891 km celkově/415 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) 3:08:31, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -15, 3. Siaidán, Kuznič (S. Arábie, Rus./Mini) -4:48, ...11. Prokop, Chytka -13:12, 26. Ouředníček, Křípal -42:39, 29. Vaculík, Plechatý (všichni Ford) -44:13, 41. Zapletal, Sýkora (SR/Ford) -59:25.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 35:11:54, 2. Attíja -24, 3. Peterhansel -6:38, ...14. Prokop -3:30:25, 18. Zapletal -6:22:46, 36. Ouředníček -11:35:16, 57. Vaculík -76:39:01.

Motocykly: 1. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) 3:30:33, 2. Price (Austr./KTM) -1:54, 3. Barreda (Šp./Honda) -2:42, ...13. Michek -11:07, 27. Engel -27:51, 31. J. Brabec -33:41, 43. Vlček (všichni KTM) -51:37, 91. Veselý (Husqvarna) -2:05:57.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec (USA/Honda) 31:59:29, 2. P. Quintanilla -20:53, 3. Price -26:43, ...14. Michek -2:43:17, 27. Engel -4:48:22, 36. J. Brabec -7:40:27, 41. Vlček -9:23:22, 84. Veselý -19:38:05.

Čtykolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 4:39:25, ...3. Kubiena -6:27, 10. Tůma (oba Yamaha) -13:15.

Průběžné pořadí: 1. Casale 40:52:23, ...11. Tůma -15:39:02.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 3:33:42, 2. Vjazovič (Běl./Maz) -3:19, 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) -9:24, 4. Loprais (Praga) -9:42, ...9. Šoltys (Tatra) -13:35, 14. Macík (Iveco) 23:10.

Průběžné pořadí: 1. Karginov 38:05:25, 2. Šibalov (Rus./Kamaz) -38:35, 3. Vjazovič -1:08:36, 4. Loprais -2:14:09, ...6. Macík -3:07:59, 9. Šoltys -4:49:00.

SSV (buggy): 1. Hildebrand, Cazalet (USA, Fr./OT3) 4:00:42, ...11. Macháček, Tošenovský (Can-Am) -18:55.

Průběžné pořadí: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 43:51:49, ...28. Macháček, Tošenovský -20:22:48.

(čtk)