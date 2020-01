Balancování nad propastí

Politici, novináři, ale i široká veřejnost na sociálních sítích diskutují poslední události na Blízkém východě, a to bohužel velmi často bez hlubší znalosti věci. Slyšíme, čteme, vidíme komentáře a záběry ke smrti generála Solejmáního (na snímku), zpravidla upravené podle dresu pisatele nebo komentátora. Vzhledem k vazalskému postoji našich »elit« a zaměření médií se tak většinou můžeme dozvědět, že šlo o jakousi odvetu, a dokonce podle vyjádření »obranný útok« proti teroristovi č. 1. Na snímcích je vidět pár tančících islamistů vesměs napojených na poražený Islámský stát, ale už nejsou vidět statisíce Íránců doprovázejících Solejmáního na poslední cestě. Tak tedy pár faktů.

1. Irácký předseda vlády Adil Abdl Mahdi, po smrti Solejmáního prozradil, že ho USA požádaly, aby se stal prostředníkem ve vyjednávání s Íránem. Generál Kásem Solejmání tedy přicestoval do Iráku nejen kvůli uctění památky mrtvých členů šíitských milicí, zabitých při nedávnem americkém útoku. Přicestoval také, aby posoudil a projednal s předsedou irácké vlády možnosti jeho iniciativy jako prostředníka ve vyjednávání s USA. Solejmání tedy byl na oficiální diplomatické misi iniciované USA. Jde tedy o překročení všech mezinárodních pravidel a můžeme se ptát, kdo další bude takovýmto aktem zvůle zavražděn.

2. Ze Solejmáního smrti mohou mít radost jen příslušníci bývalého Islámského státu, protože generál byl hlavním strůjcem porážky tohoto neblaze proslulého uskupení. Samozřejmě se radují i ti, kteří Islámský stát pomáhali vybudovat pro své cíle, i když později tu na oko (převážně), tu vážně s IS bojovali, tedy USA a v neposlední řadě i příslušníci tajných služeb znepřátelených zemí, které se mnohokrát na geniálního stratéga Solejmáního pokusili spáchat atentát. Zmíněnou vraždou se USA plně přihlásily k pozici podporovatele IS.

3. Solejmání byl pro Írán něčím jako Žukov pro SSSR v druhé světové válce, tedy číslo jedna ve vojenské hierarchii Íránu, a Írán musí na tuto vraždu adekvátně/asymetricky odpovědět.

4. Irácký parlament přijal usnesení o ukončení spolupráce s koalicí států a vypověděl vojenské síly cizích států ze svého území. To se týká i ČR a vojska cizích států musí Irák opustit. USA již tento jednoznačný akt odmítly a stávají se tak agresory v cizí zemi. Můžeme jen doufat, že se těmito agresory nestane i ČR a své žoldáky z Iráku ihned stáhne. Součástí usnesení je rovněž i okamžitý zákaz cizím vojskům používat zemi, vzdušný prostor a vodní plochy pro jakékoliv účely. Není se co divit, že USA odmítají Irák opustit, protože bez přítomnosti v Iráku zákonitě končí i okupačně-zlodějská přítomnost v Sýrii, neboť přestává být možné zásobování těchto agresorů a zlodějů syrské nafty.

5. Irácký ministr zahraničí si bude stěžovat na USA pro porušení svrchovanosti své země v Radě bezpečnosti OSN. To ale není vše, neboť významný a pravděpodobně nejvlivnější irácký klerik Muktada Sadr jde ještě dál. Požaduje okamžitě uzavřít Velvyslanectví USA v Iráku, přerušit jakoukoliv spolupráci s USA, uzavřít okamžitě všechna vojenská zařízení USA v Iráku, kriminalizovat jakoukoliv spolupráci s USA, zajistit bezpečnost všech iráckých velvyslanectví ve světě a bojkotovat americké zboží.

6. Poprvé v historii Íránu byla vyvěšena rudá vlajka na svatyni Jamkaranské mešity, což znamená, že krev mučedníků má být prolita a nastává čas velkého boje. Írán zároveň obnovil plně činnost svých centrifug na obohacení Uranu.

Dalších bodů bychom mohli vyjmenovat celou řadu. Hlavním závěrem je ale skutečnost, že USA jsou nyní ve válce se dvěma státy, a to Íránem a Irákem de facto i de iure. Co lze tedy očekávat, jsou útoky na Američany a americká zařízení po celém muslimském světě, příkladem je Afrika. Tyto útoky nejsou a nebudou nijak oficiálně spojeny s Íránem, ani jím organizovány. To velké teprve přijde časem a připomeňme si proto, co odpověděl vojenský poradce vrchního vůdce Íránu generál Husejn Dehgan na dotaz, co Írán podnikne. »Odveta bude silová a bude namířena proti vojenským objektům. Musím říci, že vedení naší země nikdy nesměřovalo a nebude směřovat k válce. USA začaly válku, a proto USA musí přijmout zákonitou odpověď na své akce. Jediný způsob, jak zakončit tuto válku - Amerika musí dostat úder srovnatelný s tím, jaký sama uštědřila. Poté se nesmí snažit vyprovokovat nový cyklus válečných akcí.«

Upřímně bych si to přál, ale je těžké tomu věřit i po vystoupení Trumpa v reakci na již provedený útok Revolučních gard na americké základny v Iráku. Lze jen spekulovat, proč se ihned nerealizovaly hrozby prezidenta USA, že v takovém případě bude proveden útok na 52 cílů, a to včetně kulturních památek, jež jsou kulturním dědictvím nejen Íránu, ale i celého lidstva. Snad to způsobila íránská hrozba, že v případě americké odvety zaútočí na Izrael. To souvisí s předpokladem Íránu, že za vraždou Solejmáního stojí i izraelská lobby. Možná jde i o skutečnost, že Američané nemají k dispozici v této oblasti dostatečně silná pozemní vojska, a navíc je zde obava (podle slov Trumpa) z reakce nevděčného Iráku.

A tak tanec a balancování nad propastí stále pokračuje.

Jiří PAVLÍČEK