Prezentace Jihomoravského kraje na veletrhu Regiontour. FOTO - wikimedia commons

Veletrhy cestovního ruchu v Brně opět na startu

Veletrhy cestovního ruchu - Regiontour (zaměřený na turistické příležitosti v regionech ČR i okolních zemí) a veletrh GO (který tvoří hlavně cestovní kanceláře pro výjezd z ČR do zahraničí) mají dostaveníčko s odborníky i veřejností od 16. do 19. ledna 2020 na brněnském výstavišti. Výjezdový GO se představuje v samostatném pavilonu v podobě festivalu pěti kontinentů. Novinka je festival způsobů stravování v různých částech světa GO to FoodPark. První den patří jednáním odborníků.

»Český cestovní ruch hlásí úspěchy. Za loňský rok zaznamenal opět meziroční navýšení počtu zájezdů cestovních kanceláří o dalších 18 až 20 procent. Roste zájem zákazníků o kvalitní ubytování, rozsáhlé stravovací nabídky a doprovodné služby. Lidé zvětšili zájem o kvalitní nabídku poznávacích, zážitkových, kulturních a sportovních programů v místě pobytu,« sdělil předseda představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR Vladimír Dolejš.

Pavilon P je intuitivně rozdělen do pěti kontinentů. Vystavovatelé ukazují, co v různých koutech světa čekat, a doporučují, na co se při cestách připravit. Množství centrál cestovního ruchu směruje zájemce za zážitky do Dominikánské republiky, Maďarska, Bulharska, Tanzanie, Indonésie nebo Švýcarska. Nechybí ani informace o cestování po Kubě, Slovensku či Slovinsku.

Veletrhy mají letos za partnerskou zemi Thajsko. Akce je platforma pro představení této exotické země a jejích produktů cestovního ruchu pro lidi v ČR. Vloni od ledna do října zamířilo do thajského království 32 milionů turistů. Návštěvníci brněnského veletrhu se sami přesvědčují na vlastní kůži o tamní panenské přírodě, o krásných plážích i divokém nočním životě. Dopřávají si thajskou masáž, thajské tanečnice atp. Milovníci thajské kuchyně oceňují možnost nákupu lokálních potravinářských surovin.

Festival GO to FoodPark je v pavilonu F. V sekci Ochutnej svět lidé zkoušejí chutě ze Španělska, Afriky, Mexika, Srí Lanky. Na farmářském trhu zde kupují od místních prodejců sladké, uzeniny, sirupy, pečivo, sýry a zkoušejí i netradiční pokrmy z hmyzu. Pozornost tam budí rekordní maxijedlík Jaroslav Němec. Rarita je jeho tříchodové menu - zvládá spořádat islandskou specialitu Hákarl, pak nejsmradlavější rybu světa Surtomming a jako dezert ovoce Durian.

Ve čtvrtek 16. ledna se uskuteční na výstavišti konference, která poradí, jak bojovat s overtourismem - tedy přemírou turistů na jednom místě. Masy zájemců kulturní i přírodní památky opotřebovávají, poškozují je až po ztrátu jejich pověsti ve světě. Diskutovat o tom budou např. místostarosta Českého Krumlova nebo starosta Mikulova. Naopak odborníci z univerzit i z praxe budou radit jak dostat turisty do jiných míst v krajích zatraktivněním tamních služeb v nerovnoměrném a živelném rozvoji cestovního ruchu. V pátek 17. ledna se tam odehraje konference Travelevolution s moderním přístupem k propagaci projektů a komunikaci s předcházením problémům.

Cestovatelský festival GO Kamera je letos v pavilonu P. Letos má hlavní téma Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, který v únoru loňského roku oslavil 100 let života. »Podařilo se zajistit obě originální Tatry H+Z, které jely slavnou cestu okolo světa. Poprvé budou obě legendární Tatrovky vystaveny společně,« řekl organizátor festivalu GO Kamera, cestovatel Rudolf Švaříček. Vystoupí na něm i Karel Loprais, rakouský horolezec Peter Habeler a další silné osobnosti.

