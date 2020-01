Experiment D35 pomocí PPP aneb Pomsta ministerstva?

To mi snad to ministerstvo dělá naschvál, nebo…? Copak nestačila D47…? Nepovedený obchvat kolem Bratislavy a všechny problémy, co s tím Slováci mají. Jak oni říkají: Proklatě Předražený Projekt.

V roce 2005 vláda rozhodla o vybudování D3 mezi Táborem a Bošilcem formou PPP a tento 30 km úsek se měl stát vzorem pro další budování dálniční sítě touto formou tak, jak to bylo kdysi plánováno s D47.

Výsledek? Tehdy D47 obrovský propadák! Stejně tak jako zmiňovaný úsek D3. Vláda nakonec v roce 2012 ustoupila od financování pomocí PPP a rozhodla se budovat projekt z peněz SFDI.

Dává nám snad ministr dopravy Kremlík najevo, že státu opět docházejí peníze, nebo to má být snad nějaký politický nátlak či další experiment?

Bohužel si patrně současné vedení resortu neuvědomuje, že stavba D35 byla zařazena do priorit MD ČR. Již několik let se jako poslankyně zvolená za Pardubický kraj snažím obhajovat stavbu D35, podpořila jsem i změnu zákona pro její usnadnění a teď bychom se měli vydat opačnou cestou? Za mne nikoliv!

Nová D35 má sloužit jako alternativa k D1, ale hlavně: má ulevit obcím a městům Pardubického kraje, kde na úseku Vysoké Mýto – Litomyšl takřka denně kolabuje doprava, a to si již nedovedu představit, až bude D35 dotažena až do Ostrova. Jako by nestačily problémy s trasováním, výkupy, stavebními řízeními, které by byly zakončeny výběrem dodavatele. Takto si to celé ztížíme o hledání forem údržby, předání, garancí a dalších věcí, se kterými máme v ČR jen teoretické zkušenosti. Se vším souvisí další série odvolání atd. To vše se zdržením. Každý měsíc zdržení je utrpením pro občany.

Rozohnilo mě především, že po zkušenostech s výstavbou dálničního úseku v ČR pomocí PPP se jedná reálně o odklad v řádu 10-15 let. To si občané dotčených regionů opravdu nezaslouží!

Květa MATUŠOVSKÁ, místopředsedkyně hospodářského výboru Poslanecké sněmovny (KSČM)