Postupné, nebo radikální řešení příjmů penzijního systému?

Výdaje na důchody v roce 2020 přesáhnou půl bilionu korun, což bude cca 8,5 % vytvořeného hrubého domácího produktu. V současné ekonomické situaci jsou výdaje penzijního systému ještě vyrovnané s příjmy. Tak tomu ale nebude dlouho. V časech recese se současný penzijní systém dostával do ztráty. Vládní programové prohlášení slíbilo reformu, to ale předpokládá řešit nejen výdaje, nýbrž i příjmy.

V jaké míře zapojovat vedle příjmů z pojistného systematicky i část výnosu daní vybraných do státního rozpočtu je nyní jádrem určitého koaličního sporu. Otázkou je, zda už dnes provést zásadní zásah do příjmů systému, s ohledem na dlouhodobý vývoj, anebo to řešit postupně, s ohledem na fakt, že systém není v nejbližších letech bezprostředně ohrožen.

Akutním problémem, který reforma důchodů chce řešit, jsou dnes ty důchody, které jsou extrémně nízké. Průměrný důchod v ČR dosáhl 13 tisíc korun, ale více jak polovina penzistů této hodnoty zdaleka nedosahuje. A důchodci, kteří jsou v pásmu chudoby, stejně musí čerpat sociální dávky, takže zde stát stejně neušetří. Zvýšení nejnižších důchodů nad úroveň životního minima požadoval i náš volební program z roku 2017.

Nejmenší garantovaný důchod (základní výměra + minimum procentní výměry) je dnes ve výši 4260 Kč, ale měsíční hranice ohrožení chudobou je 8972 Kč, pokud žijete v dvoučlenné domácnosti. Pokud žijete v jednočlenné domácnosti je to dokonce 11 963 Kč. Základní důchod, pod který by neměla penze klesnout, musí být tedy nastavený výše, než dosud. S tím počítá zřízení navrhovaný nultý pilíř důchodového systému.

Změněná architektura starobních penzí má přes nultý pilíř solidárně poskytovat všem stejný základ v jednotné výši nad hranicí příjmové chudoby. Navržená částka alespoň 10,5 tisíce Kč by znamenala zvýšit základ u cca desetiny nejchudších důchodců (částka 12 tisíc už by byla třetina důchodců). Zbylých 90 % důchodů by se touto úpravou nezměnilo. To by v dnešních číslech znamenalo dle propočtů MPSV vyplatit ročně o cca 11 miliard navíc.

Zvýšit důchod u spodního decilu skupiny penzistů v průměru o 3,5 tisíce Kč by nebylo samo o sobě tak drahé. Samozřejmě to výdaje systému zvyšuje a částka by rostla s valorizací. Základní důchod by byl zvyšován podle růstu minimálních mezd, což by zvýšilo váhu tohoto kritéria ve valorizaci. O dalších 15 miliard by výdaje zvýšily uvažované bonusy za vychované dítě a za více jak 41 odpracovaných let. S těmito bonusy šetrnější varianty raději nepočítají.

Samostatnou kapitolou jsou důchody osob samostatně výdělečně činných. Významná část OSVČ odvádí jen minimální platy a tudíž její nárok na důchod se pohybuje v oblasti minimálních důchodů. Pokud by se i jim měl zvýšit minimální důchod, museli by se jim zvýšit výpočtový základ (navrhuje se 75 % zisku a 40 % mzdy jako minimum). Přechod na takové zvýšení by pro řadu OSVČ byl nepochybně problém.

Největší zvýšení výdajů na penze je ale spojeno s budoucím odchodem tzv. Husákových dětí do penze, což povede ke zvýšení počtu penzistů až na 3 miliony. To by zvýšilo podíl výdajů na důchody ze současných 8,5 % HDP až na 15 % HDP, což znamená nárůst o dalších cca 300 miliard. Vláda zatím ani netuší, z jakých zdrojů by se taková částka v budoucnu dala dohromady. Komplexní reforma s účinností od roku 2021 tedy není reálná.

Předsedkyně komise pro spravedlivé důchody prof. Nerudová prohlásila, že experti mají o základních přístupech a simulacích jasno a teď musí najít vůli k přijetí řešení politici. Upozornila, že buď snížíme výdaje plošným poklesem důchodů a prodloužením odchodu do penze, anebo zreformujeme příjmovou stranu změnou současného daňového mixu. Požadavek na gradualistické řešení je možný, ale nesmí znamenat oddělení otázky příjmů a výdajů.

Jiří DOLEJŠ, poslanec (KSČM) a člen vládní komise pro spravedlivé důchody