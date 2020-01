Svoboda pro konopí jako program

Je zajímavý program, s nímž Piráti chtějí jít do voleb: Legalizace konopí a křeslo předsedy vlády. Tak alespoň to nejzajímavější nám představily televizní stanice. Prý už se jim podařilo proniknout do všech sfér politického života, jsou úspěšní, dokonce Prahu dobyli (možná namísto s tvrdým, brzy budeme psát toto slovo s měkkým i), mluví do všeho, všemu rozumí, se vším mají zkušenosti. Snad ale nejvíce s výměnou postů na podřízených místech tam, kde se už dostali k moci. Jako mloci z Čapkova románu krok za krokem uždibují zemi. Tak si to myslí, ale tak to být nemusí.

Program konopí je zajímavý pro pubertální mládež, která se právě dožila osmnácti let, a skupin mladých, kteří nevědí, co chtějí a nejsou zodpovědní za své rodiny. Svobodný internet, jímž se jim strana Pirátů zalíbila v minulých volbách, už zřejmě není prioritou, i když osobně svobodu nechápu tak, že mohu urážet, koho chci, ale měla by být ve svobodném vyjadřování názorů a v konstruktivním přístupu ke společnosti. O konstruktivnosti Pirátů jsem však toho slyšel málo. Spíš o tom, co všechno změní, až my ostatní je »na to pustíme«. Prý jestli bude třeba svobodné konopí, vydělá stát hodně peněz, protože se nebude prodávat pokoutně a tyto peníze, které se takto získají, se dají důchodcům. Spokojeni budou všichni. Mladí i staří. Mladí, ze kterých se časem stanou manipulovatelní narkomani, a staří si konečně budou moci koupit něco navíc či lepší dárky pro mladé na Vánoce a budou tedy mlčet.

Myslím, že bychom se měli bát takovéhoto programu. Chápu, že mladí chtějí být revolučnější než předchozí generace. Bylo to známo už Goethovi, když napsal: Mladý revolucionář, starý »hofratr«. Jenže tady nejde o změnu společenského řádu, ani o revolučnější přístup k planetě, klimatu či k ochraně ohrožených druhů, ale o změnu lidské přirozenosti, o program, který člověka pomalu mění v loutku, jíž se může pohybovat tak, jak chce někdo v pozadí. Svoboda krok za krokem bude proměněna v závislost a závislými, jak známo, se lépe posunuje. Nazvěme to všechno, jak chceme, sorosovským nebo jiným myšlením, ale výsledek bude stejný. Bude tu člověk poddajný, manipulovatelný, řízený internetem. Co víc si může tento společenský řád přát? Loutky přece nestávkují, nebojují za lepší mzdy ani nejdou do ulic proto, že nová důchodová reforma, jako je to ve Francii, se negativně dotkne mnohých z nich.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)