Mnoho důvodů pomáhat a být solidární

Většina z nás buď pravidelně, nebo občas nějakým způsobem přispíváme na nějakou charitativní činnost. Ať už je to finanční příspěvek, přímo angažovaná činnost anebo kombinace obojího. Po roce 1989 mě ohromilo, jak Západ, který se dostal k moci nad postsocialistickými zeměmi, umí rychle zavést systémy rozdělení společnosti, což je podstata existence kapitalismu. Holt se zaváděním »demokracie a lidských práv« má velké zkušenosti.

Žasnul jsem, kolik lidí se ocitlo ihned na ulici, a také nad tím, jak lhostejnost společnosti k nim se stala samozřejmostí. Společnost šla tenkrát za vidinou zbohatnutí. Neboť se říkalo, kdo nezbohatne teď, už potom šance budou minimální.

Výrazným způsobem navzdory odborníkům pomohla v třídním rozdělení společnosti také Havlova neskutečně velká 20tisícová amnestie. Neboť bylo propuštěno mnoho skutečných kriminálních živlů, o kterých se vědělo, že budou pokračovat ve své činnosti, stát nad nimi ztratí kontrolu a řada z nich zůstane na ulici. A bylo jedním vrzem vystaráno.

Je řada lidí, kteří na charitu nechtějí přispět, protože nechtějí podporovat tento systém. Jiní nechtějí přispívat těm, kteří nechtějí pracovat, nebo ženám, co si způsobily problémy samy.

Nedávno se objevil v médiích a na sociálních sítích případ ženy se třemi dětmi, které odmítl úřad poskytnout jakoukoli dávku, jelikož se přišlo na to, že žena pracovala na černo. Nakonec ženě a jejím třem dětem pomohli jak úřady, tak někteří lidé. Což je v pořádku.

Co mě ale zarazilo, že společnost se najednou udivila, že něco takového se vůbec může stát. Vážení, takových případů je denně na stovky, neřkuli jestli ne na tisíce. Na těchto příkladech je vidět, že společnost se o tyto věci nezajímá a je k nim lhostejná.

Já tvrdím, že charitu dělat musíme. Jednak abychom nebyli odtrženi od reality sociální nespravedlivosti a uvědomovali si ji reálně. Pak také abychom si uvědomili, že to je problém, který lze řešit hlavně systémově! A v neposlední řadě je to vzor pro společnost a pomůžeme samotným postiženým. Nenechme si vrýt do hlavy, že ti lidé ani o pomoc nestojí. Jsou to naši spoluobčané a máme vůči nim povinnost být solidární a pomáhat.

Roman BLAŠKO