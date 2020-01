Ilustrační FOTO - Pixabay

Správa železnic chystá úseky na 200 km/h

Na vybraných úsecích českých železničních koridorů by se mělo v nejbližších letech začít jezdit dvousetkilometrovou rychlostí. Správa železnice (SŽ) vykonala zkušební jízdu mezi Brnem a Břeclaví. V budoucnu by měl mít úsek pro tuto rychlost mezi Vranovicemi a Podivínem délku 12 kilometrů.

Informoval o tom generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, s tím, že na této trati byl také dosažený dosavadní český rychlostní rekord na železnici. Pendolino po ní jelo v roce 2004 rychlostí 237 kilometrů za hodinu.

Česká legislativa zatím umožňuje jízdu pouze rychlostí 160 km/hod. Při vyšších rychlostech je potřeba stavebních úprav na trati i ve stanicích, klíčové je zrušení veškerých úrovňových křížení pro auta či pro chodce. »S testováním jsme začali už loni v prosinci. Jedná se o jeden z mých cílů zvýšit rychlost na české železnici a zatím máme vytipované čtyři úseky, celkově jde o desítky kilometrů,« řekl Svoboda.

Dalšími úseky mají být Choceň - Uhersko, Ejpovický tunel na trati z Prahy do Plzně a některé úseky přestavovaného koridoru z Prahy do Českých Budějovic. V úvahu připadá ještě také část trati mezi Přerovem a Olomoucí. Prvním by mohl být podle Svobody Ejpovický tunel, trať do Břeclavi by mohla být v roce 2025. »Náklady odhadujeme ve stovkách milionů korun a veškeré investice budeme dělat my, kraj nebude platit nic,« řekl Svoboda. Mimo jiné je podle něj potřeba přestavět stanice v Zaječí a Podivíně.

SŽ současně testovala i funkčnost nejmodernějšího zabezpečovacího systému na dráze ETCS ve dvousetkilometrové rychlosti. Svoboda předpokládá, že bude plně hlídat koridorové tratě nejpozději v roce 2030. Všichni dopravci už by jím měli mít vybavená vozidla v roce 2025, řekl.

Jde o systém, který dokáže nejen na dálku zastavit lokomotivu, pokud strojvedoucí udělá chybu, ale zároveň kontrolovat a snižovat rychlost, pokud to neudělá sám strojvedoucí. Systém průběžně kontroluje, že vlak jede v tom traťovém úseku, kde má být.

Zatím je v České republice tímto systémem, který se postupně zavádí i na hlavních tratích v ostatních evropských zemích, osazeno 255 km tratě mezi Kolínem, Českou Třebovou a Břeclaví. »Do roku 2030 by měly být osazené všechny koridory, ale uvidíme. V zahraničí včetně západní Evropy tento termín neustále posouvají,« řekl Svoboda.

Systém ETCS je také jednou z nutných podmínek jízdy vyšší rychlostí než 200 km/hod.

Ještě letos má být systém ETCS instalován na trať mezi Břeclaví, Přerovem, Ostravou a Petrovicemi u Karviné, již nyní se zavádí na trati z Prahy do Votic, a v následujících letech jsou v plánu další úseky.

»Intenzivně jednáme s dopravci, kteří to ne vždy vítají, protože to pro ně znamená velké náklady,« řekl Svoboda. Očekává také ještě rozsáhlou odbornou debatu na téma, jak skloubit požadavky na ETCS a provoz na vedlejších tratí, které začínají v koridorové stanici. »Není ideální smířit se s tím, že k sobě dáme nejmodernější techniku a starší. Musíme technicky vyřešit, jak bude vypadat zaústění tratě nevybavené systémem ETCS do vybavené koridorové,« uzavřel Svoboda.

(ici)