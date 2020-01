Ilustrační FOTO - Pixabay

Moskva rychle urovnala abcházský »bunt«

Za »pokus o státní převrat« označila minulý čtvrtek kancelář prezidenta separatistické Abcházie vření v Suchumi, kde opoziční demonstrace vyústila ve vylomení dveří prezidentské kanceláře a výzvy k odstoupení šéfa státu.

Opozice se domáhala vyhlášení nových voleb hlavy státu. Nejvyšší soud mezitím podle agentury TASS přivolil k tomu, že znovu a s novými soudci posoudí stížnost opozičního kandidáta proti výsledku prezidentských voleb. Stát se tak mělo do dvou měsíců.

Podle agentury Interfax na demonstraci dorazila asi tisícovka přívrženců opozičních stran. Obsadila prezidentskou kancelář, vyzbrojila se v místní zbrojnici a kancelář prohledala. Našla několik desítek lahví s alkoholem, které »potrestala«. Pak její příslušníci vedli, podle ruských bulvárních médií, »udatné řeči« tak dlouho, až z toho usnuli. Totéž se opakovalo i další dny jen s tím rozdílem, že lahve alkoholu si protestující museli obstarat v obchodech.

Ozbrojené síly hned na počátku prohlásily, že do sporu nezasáhnou, což dodržely.

Provincie Abcházie a Jižní Osetie se na začátku 90. let odtrhly od Gruzie. Rusko jejich nezávislost uznalo po pětidenní válce s Gruzií v srpnu 2008. Příkladu Moskvy následovaly ještě Venezuela, Nikaragua, Nauru a nakonec i Sýrie. Po ukončení konfliktu v obou regionech Rusko zřídilo stálé vojenské základny. Loni v září se ve druhém kole abcházských prezidentských voleb rozhodovalo mezi stávající hlavou státu Raulem Chadžimbou a opozičním kandidátem Alchasem Kvicinijou. Výsledek v podobě znovuzvolení Chadžimby pak odmítl opoziční politik uznat. Ruský tisk hlasování označoval za nejnepředvídatelnější v dějinách Abcházie.

Chadžimba byl vyhlášen prezidentem i přes námitky oponentů. Vítěz totiž nedosáhl na zákonem požadovaných 50 % hlasů. Podle volební komise ale získal o 1000 hlasů více než jeho vyzyvatel. Komise současně odmítla žádost devíti stran a spolků prohlásit volby za neplatné právě proto, že žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Pro Chadžimbu podle těchto výsledků ve druhém kole hlasovalo 39 741 voličů (47,38 % z odevzdaných hlasů), pro opozičního politika 38 742 (46,19 %).

Vyzyvatelem Chadžimby se původně měl stát společný opoziční kandidát Aslan Bžanija, ale ten musel být na jaře kvůli prudkému zhoršení zdraví hospitalizován v Moskvě. Opoziční politici a Bžanijovi příbuzní tvrdí, že mohl být otráven.

Nedělní obrat

V neděli oznámila ústřední volební komise, že volby se budou opakovat a to 22. března. Komise rozhodla poté, co nejvyšší soud na základě stížnosti opozice velmi rychle, a ne po předem avizovaných dvou měsících, zrušil výsledky voleb z loňského září. Především však poté, co do Abcházie přijel pomocník ruského prezidenta Vladislav Surkov. Dosavadní prezident se pokusil o odpor a oznámil, že napadne toto podle něj protizákonné rozhodnutí přijaté pod nátlakem opozičních demonstrantů.

»Schválili jsme to prakticky jednomyslně. Dvaadvacátého března budou volby,« řekl novinářům předseda volební komise Tamaz Gogija.

Stávající prezident se podle agentury TASS chtěl nových voleb zúčastnit. Každopádně prohlašoval, že hodlá zůstat hlavou státu přinejmenším do voleb, zatímco opoziční demonstranti, kteří obsadili prezidentskou kancelář, jej vybízeli k odstoupení.

A pak věci vzaly spád

Surkovova přítomnost rozhodla o rychlém vyřešení situace. Parlament už v pondělí přijal demisi stávajícího prezidenta Chadžimby. Následně poslanci jednomyslně schválili, aby prezidentovy pravomoci vykonával předseda vlády Valerij Bganba. Chadžimba byl dokonce dotlačen k prohlášení, že v březnových volbách kandidovat nebude.

Bžanija který strávil měsíce v Moskvě na léčení, naopak nyní prohlašuje, že v březnových volbách kandidovat bude. Podle ruských médií představuje Bžanija favorita Moskvy, čekalo se jen na to, až se zlepší jeho zdravotní stav. »Bunt« se hodil, vlastně posloužil k vyřešení problému.

