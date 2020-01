Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejlepší obrana proti chřipce je útok

Podle statistiky Státního zdravotního ústavu probíhala v loňském roce touto dobou 6 týdnů chřipková epidemie (v lednu a únoru 2019), kdy navštívilo praktické lékaře v ČR s akutní respirační infekcí více než 990 tisíc nemocných. Rady doktorů jsou vesměs stejné - pacienti by měli především snižovat tělesnou teplotu léky a hradit ztráty tekutin včetně minerálních látek v důsledku pocení. Jak se ale účinně bránit již dopředu a co dělat, když se chřipka objeví v nejbližším okolí?

Chřipka patří mezi tzv. kapénkové infekce – přenáší se při kýchání, kašli a smrkání kapénkami vzduchu a nejčastěji napadá dýchací cesty.

Projevuje se komplexními příznaky, jakými bývá zvýšená teplota nebo horečka, bolest hlavy, bolesti kloubů a svalů, celková slabost. Během roku se vyskytuje především sezonně, ve vlnách, v ČR nejčastěji v období zimních měsíců.

»V posledních dvou letech bylo v rámci epidemií akutních respiračních infekcí hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče přes 600 pacientů a každý rok této infekci podlehlo více než 200 pacientů. Jde o velice závažný problém,« varuje internista a hematolog MUDr. David Pohlreich a dodává: »očkování proti sezónní chřipce je účinná metoda prevence onemocnění a doporučuje se zejména osobám nad 65 let a chronicky nemocným. Nicméně mezi původci akutních respiračních onemocnění jsou dvakrát častější jiné viry než samotný chřipkový virus. Zásadní je tedy prevence získání infekce, a pokud již onemocníte, tak vhodná režimová opatření.«

Proti chřipce se můžeme nechat naočkovat (např. Vaxigrip). Důležitá je vakcinace především u starších pacientů a těch, kteří mají výrazně oslabený imunitní systém, u těhotných žen (nebo těch, které plánují otěhotnět v chřipkové sezoně), obézních pacientů a kuřáků.

Nejlepší dobou pro očkování je září (vakcína nabývá účinnosti po 2 týdnech od aplikace).

Když epidemie vypukne

V období chřipek i nachlazení je nezbytné dodržovat správnou hygienu, a snížit tak riziko vzniku nebo šíření onemocnění na pracovišti či v rodině. Důležité je pravidelně si mýt ruce nebo použít alkoholovou dezinfekci rukou, při kašli a kýchání si zakrývat ústa rukou, používat papírové kapesníčky, vyhýbat se kontaktu s nakaženými lidmi. Například omezení pobytu v prostorách s velkou koncentrací lidí (MHD, obchodní centra, aj.), vzájemné nepředávání sklenic, příborů, mobilních telefonů, kapesníků apod. V prevenci šíření chřipky se také doporučuje trávit čas i na čerstvém vzduchu, mimo uzavřené místnosti, školu, školku, pracoviště apod. Důležitou prevencí proti chřipce je především posilování přirozené imunity, a to např. pravidelným sportováním, otužováním se a vyváženou stravou bohatou na vitaminy a minerály.

V zimním období je důležité podpořit imunitní systém užíváním vyšších dávek vitaminu C, zinku, bioflavonoidů (vysoký obsah mají ostružiny, maliny, brusinky, citrusové plody, aj. ovoce), léčivých přípravků s hlívou ústřičnou, betaglukany či echinaceou.

Jsem nemocný!

Tuto větu v zimních měsících je nuceno říci mnoho lidí. Ale často nesprávně zaměňujeme běžné nachlazení za chřipku. Zatímco chřipka je nakažlivé virové onemocnění způsobené RNA virem, které se projevuje komplexními příznaky (nejčastěji zvýšenou teplotou nebo horečkou, bolestí hlavy, bolestí kloubů a svalů, celkovou slabostí), nachlazení mívá výrazně lehčí průběh. Léčba chřipky trvá déle, obvykle 1 – 2 týdny (běžné nachlazení je lehčí virovou infekcí projevující se nejčastěji rýmou, zvýšenou teplotu, případně bolestí v krku, trvá několik dní až týden). »Většina chřipkových onemocnění bývá provázena výraznými celkovými příznaky, jako jsou vysoké teploty, bolesti svalů a kloubů, bolesti hlavy, kašel, pocení, slabost a riziko dehydratace. Pokud jste již nakaženi, je důležité zaměřit se na tyto příznaky – snížit teplotu léky a fyzikálním chlazením, dodržovat klidový režim, doplňovat vitamíny. Zásadní je také dostatečný příjem tekutin včetně hrazení ztrát minerálních látek, které vznikají pocením nemocného,« doporučuje MUDr. Pohlreich.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Pitný režim jako lék i prevence

»Ideálním zdrojem tekutin jsou přírodní minerálky, které jsou velmi kvalitní, čisté, bez chemických přídatných látek, a které doplňují tělu důležité minerální látky (např. hořčík, vápník, draslík nebo fluor),« vysvětluje balneotechnik Ing. Ježková, předsedkyně Svazu minerálních vod. Při horečkách a dalších situacích, které doprovází zvýšené pocení (při sportu, velké zátěži v namáhavých provozech, v letním období aj.), kdy je třeba tělu doplnit nejen tekutiny, ale i minerální látky, jsou vhodné silně mineralizované vody (obsah rozpuštěných pevných látek 1500–5000 mg/l). Pro každodenní pití u lidí bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou vhodné slabě a středně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek do 1000 mg/l – pít je mohou bez omezení jako součást pravidelného pitného režimu všichni. »Přírodní minerální voda může být různě mineralizovaná, tzn. že se jednotlivé druhy minerálek liší různým obsahem minerálních látek. Zároveň má prokazatelný fyziologický účinek, proto nabízí tělu víc než obyčejná voda. Přesné složení a obsah minerálních látek je vždy uveden na obalu.«

Pomoci může paracetamol i bylinky

Při léčbě chřipky je důležitý odpočinek, dostatek spánku, zvýšený příjem vitaminu C (ať již v ovoci či ve formě léčivého přípravku) a symptomatická léčba teploty a bolesti.

»Ke snížení horečky (teplota vyšší než 38°C) je vhodné použít přípravky s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol, Paramax, apod.) nebo ibuprofenu (Apo-Ibuprofen, Ibalgin, Ibumax, Nurofen), který tlumí nejen horečku, ale také poskytuje úlevu od bolestí. Oblíbený bývá také acylpyrin (Aspirin, Acylpyrin) – snižuje teplotu, potlačuje bolest, mírní projevy zánětu (není vhodný pro osoby s citlivým žaludkem a pro děti mladší 16 let),« říká PharmDr. Kateřina Ondrušová z lékárny MEDIFIN, Praha.

Velmi oblíbené jsou léčivé látky ve formě horkých nápojů, tedy směsi léčivých látek určené pro rozpuštění v horké vodě. »Mezi ně patří například Coldrex horký nápoj, Coldrex Maxgrip, Vicks Symptomed horký nápoj, Paralen Grip horký nápoj, apod.). Tyto přípravky obsahují obvykle paracetamol na snížení teploty a ještě další složky (např. fenylefrin, kofein), které zmírňují bolest a uvolňují nosní dutiny, nebo vitamin C. Kombinované přípravky je možné zakoupit také v tabletách (Paralen Grip, Coldrex tablety, Ibalgin Grip, Grippostad, apod.),« dodává Ondrušová.

Specifickou skupinu tvoří přípravky obsahující pseudoefedrin. Jsou to přípravky určené pro tzv. výdej s omezením, tedy v lékárně je možné je zakoupit bez lékařského předpisu na základě předložení občanského průkazu. »Výdej těchto léků (Modafen, Panadol Plus Grip, Paralen Plus, Nurofen Stopgrip, Aspirin Complex, Daleron proti chřipce a nachlazení) je omezen také množstvím, které je možné pacientovi vydat. Toto omezení je nutným opatřením z hlediska možného zneužití léku pro výrobu drog,« vysvětluje Kateřina Ondrušová z lékárny MEDIFIN, Praha.

Tyto léky mohou být vhodné u pacientů, kteří jsou kromě běžných příznaků chřipky či nachlazení obtěžováni navíc ucpaným nosem, zalehlými dutinami a špatně se jim dýchá. V těchto případech mohou léky s pseudoefedrinem uvolnit i ucpaný nos a navodit úlevu. Nehodí se však pro každého (nevhodné jsou pro malé děti, starší pacienty, kardiaky), proto je vždy nezbytná konzultace o jejich užívání s lékárníkem či lékařem.

Tradičně se používají také bylinné čaje (nejčastěji čaj z lipového květu, či černého bezu) podporující pocení.

V ojedinělých případech může mít chřipka velmi závažný průběh – zvlášť u pacientů s oslabeným imunitním systémem a u starých lidí. Pro ně jsou pak určena specifická antivirotika, která jsou vázána na lékářský předpis. Někdy vyžaduje těžší průběh chřipky také hospitalizaci. Je-li tady průběh chřipkového onemocnění závažný – doprovázejí ho velmi vysoké teploty, dlouhodobé teploty, respirační potíže či velká celková vyčerpanost, neváhejte navštívit lékaře.

Pozor na antibiotika!

Každý pátý pacient se stále mylně domnívá, že antibiotika účinkují proti chřipce, nachlazení či viróze. Odhalily to výsledky dotazníkových šetření, která ve spolupráci s komorou připravují každoročně studenti farmaceutických fakult v Hradci Králové a Brně. Pravdou je, že někteří nemocní s antibiotiky skončí, ale až po diagnóze lékaře, když se k chřipce přidá díky oslabené imunitě nějaká jiná infekce, například bakteriální infekce dýchacích cest. Navíc mnozí považují antibiotika za samospasitelná. »Velká část dotázaných podceňuje infekční onemocnění a 55 % dospělých chodí v době užívání antibiotik do práce, z toho 13 % od prvního dne jejich užívání,« komentuje výsledky dotazníkového šetření Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Riskují tak nejen delší léčbu, ale také závažná onemocnění vyčerpaných orgánů, zvláště srdce.

Léky s rozumem!

Protože jsou antibiotika účinná pouze proti bakteriálním infekcím, které pozná jenom lékař, jsou k dostání výhradně na lékařský předpis. Základní úkon lékárníka je tzv. dispenzace - lékárník při vydání léku pacienta instruuje, jak lék užívat. Zároveň ověřuje, že pacient pokyny správně pochopil a bude podle nich postupovat. »Aby se pacient infekce zbavil, je nutné dodržovat doporučení lékárníka a režimová opatření,« upozorňuje PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D. a dodává: »Antibiotika mohou reagovat s některými potravinami, nápoji, užívanými léky, bylinkami nebo doplňky stravy. Výsledkem mohou být výrazné nežádoucí účinky nebo snížená účinnost, která nemusí stačit k likvidaci infekce. Naopak mohou i antibiotika způsobit změnu účinku jiného léku.« Vhodným doplňkem antibiotické léčby v jejím průběhu i po ní jsou probiotika, která se liší složením a s jejichž výběrem pomůže pacientům odborný personál v lékárnách.

Helena KOČOVÁ