Medveděvova vláda odstoupila, začínají změny

Ruský premiér Dmitrij Medveděv oznámil demisi své vlády. Podle agentury TASS prohlásil, že pokládá za správné podat demisi kabinetu na pozadí návrhu ústavních změn, které předložil prezident Vladimir Putin.

Ten podle agentury Interfax uložil stávající vládě plnit své povinnosti do jmenování nového kabinetu. Prezidentův návrh podle Medveděva představuje významný zásah do fungování země a rovnováhy moci. »V tomto kontextu je zjevné, že jako vláda musíme poskytnout prezidentu naší země možnost přijmout všechna nezbytná rozhodnutí,« řekl premiér.

Putin na schůzce s členy odstupující vlády nabídl Medveděvovi novou funkci místopředsedy bezpečnostní rady státu, aby se v budoucnu věnoval bezpečnosti a obranyschopnosti země. Uvedla to agentura Interfax. V radě, které Putin předsedá, byl premiér dosud jedním z jedenácti stálých členů.

Změny v ústavě

Předtím Putin před zákonodárci přednesl tradiční poselství o stavu země. Navrhl přijmout změny v ruské ústavě, které by nakonec schvalovali občané v referendu. Řekl, že Rusko by mělo zůstat prezidentskou republikou, navrhl však posílit roli poslanců při utváření vlády. Putinova slova si experti vyložili jako signál, že začaly přípravy na předání moci po vypršení prezidentova mandátu v roce 2024, jakkoli příští uspořádání zůstává nejasné. Rusko podle prezidenta nebude přijímat novou ústavu, sám ale navrhl několik změn, a to tak, aby měla v Rusku ústava vždy přednost před mezinárodním právem a aby zakazovala lidem v klíčových funkcích, včetně hlavy státu, cizí občanství. Státní duma, tedy dolní komora ruského parlamentu, by měla mít nově podle Putina hlavní slovo při výběru předsedy ruské vlády, vicepremiérů i členů vlády. Její nominace by hlava státu nemohla odmítnout. V ústavě by také mělo být zakotveno, že minimální mzda nesmí být menší než životní minimum a že se penze pravidelně zvyšují kvůli inflaci.

Zvýšení příplatků

»Ve společnosti je jasná poptávka po změnách,« řekl prezident v úvodu svého poselství. V něm zevrubně hovořil rovněž o opatřeních na podporu rodin a porodnosti nebo o boji proti chudobě.

»Bylo to nejdražší prezidentovo poselství,« řekl novinářům exministr financí Alexej Kudrin, který teď stojí v čele státních kontrolorů. Odhadl, že splnění navržených opatření si vyžádá až 500 miliard rublů ročně (asi 183 miliard Kč).

Nejchudší rodiny budou počínaje 1. lednem letošního roku dostávat 5500 rublů (asi 2000 Kč) na dítě. Od příštího roku se tato částka zvýší v průměru na 11 000 rublů (asi 4000 Kč), konkrétní částka bude záviset na regionu, kde dotyční žijí. Vyplácení dávek by u nejchudších rodin mělo pokračovat až do dosažení sedmi let věku dítěte.

Program mateřského kapitálu, který ženy v Rusku zatím dostávají při narození druhého dítěte, se prodlouží nejméně do konce roku 2026 a od letoška se bude vyplácet už při narození prvního potomka. Nyní jde o částku 466 000 rublů (asi 170 000 Kč). Při narození druhého dítěte se mateřský kapitál zvýší o dalších 150 000 na 616 tisíc rublů. Vzhledem k tomu, že stát při narození třetího potomka umoří 450 000 rublů z hypotéky, mladá rodina by tak podle prezidenta měla mít k dispozici částku pokrývající ve většině regionů cenu poloviny bytu či menšího domu. »Dokonce ani v dobách Sovětského svazu se to nedělalo,« prohlásil prezident a oznámil, že všichni žáci prvních čtyř ročníků budou ve školách dostávat teplou stravu bezplatně. Zvýšit se má i počet studentů ze sociálně slabých vrstev na univerzitách.

Ve více než hodinovém vystoupení Putin také slíbil skoncovat s výpadky dodávek důležitých léků v lékárnách, zajistit bezplatný přístup k sociálně významným serverům na internetu - bez dalšího upřesnění těchto portálů - či zřídit největší dokumentární středisko o 2. světové válce, které by příštím generacím zachovávalo paměť o vítězství. A také by čelilo »pokusům o přepisování dějin«.

Poprvé nedohánějí

»Poprvé, chci zdůraznit poprvé v dějinách, odkdy existují jaderné rakety, včetně sovětského období a novější doby, nikoho nedoháníme, ale naopak jiné přední státy světa budou muset vytvořit zbraně, kterými už Rusko disponuje,« řekl ruský prezident. »Nikoho neohrožujeme a nesnažíme se ani vnucovat svou vůli,« ujistil.

Na konci prosince Moskva oznámila, že ruská armáda zařadila do výzbroje nové rakety Avantgard, jejichž okřídlená bojová část dosahuje hyperzvukové rychlosti. Raketa má podle ruských expertů mezikontinentální dosah a může letět v atmosféře 27násobně rychleji než zvuk, rychlostí více než 33 000 km/h.

Ruský prezident také prohlásil, že pět stálých členů Rady bezpečnosti (Británie, Čína, Francie, USA a Rusko) by měli světu podat příklad odstraněním předpokladů pro vypuknutí nové světové války. »Doba vyžaduje, abychom si uvědomili naši společnou odpovědnost. Příkladem by měly jít zakládající země OSN. Právě pět jaderných velmocí nese zvláštní odpovědnost za zachování a trvalý rozvoj lidstva,« řekl s tím, že začít by se mělo zajištěním stability na planetě. »Rusko je otevřeno posílení spolupráce se všemi zainteresovanými partnery,« ujistil.

(čtk)