Přidají Rathovi 2,5 roku?

Státní zástupce Jiří Pražák Krajskému soudu v Praze navrhl, aby bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi uložil za přijímání úplatků za zmanipulované veřejné zakázky Středočeského kraje a krajských nemocnic trest vězení nejméně na devět a půl roku.

Bývalý politik Rath si od počátku října odpykává sedmiletý trest, který mu pražský vrchní soud uložil za korupci při výběrovém řízení na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Vyhoví-li tedy v další kauze soud žalobě, může Rath dostal 2,5 roku navrch.

Přidáno mohou dostat i Rathovi spoluobžalovaní - bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Ti jsou již ve vězení na šest let. Žalobce v takzvané druhé větvi jejich korupční kauzy požaduje 8,5 roku vězení.

Spolu s bývalým hejtmanem a manželi Kottovými je v případu obžalováno ještě šest lidí, například generální ředitel stavební společnosti Metrostav Pavel Pilát. Tomu navrhuje státní zástupce uložit pětiletý nepodmíněný trest. Firma by podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla by být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách.

Pražák uvedl, že pro obžalované požaduje přísné tresty. Dodal, že pokud se lidé nezačnou bát trestů za korupci, nemůže být nikdy vymýcena. Chce, aby soud také nechal Kottovým a Rathovi propadnout celý majetek a aby jim uložil i zákazy činnosti. Pilátovi navrhuje peněžitý trest 1,5 milionu korun a zákaz působit ve vedení firem.

Rath a Kottovi si podle státního zástupce domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Obžalovaní se podle spisu dopustili trestných činů přijetí úplatku, podplácení či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Obžaloba se týká kromě Metrostavu i dalších společností.

(ste)