FOTO - Památník Lidice

Delegace z Lidic vyjádřila protest

Na protest proti historikovi Vojtěchu Kynclovi opustila delegace lidických občanů setkání pamětníků a jejich potomků, kterým si připomínají na Pardubicku výsadkovou skupinu Silver A. Informaci přinesly webové stránky Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Lidicích.

Letos 9. ledna se konal již 12. ročník akce Silver A v paměti tří generací, jejímž cílem je připomenout statečnost parašutistů Alfréda Bartoše, Jiřího Potůčka a Josefa Valčíka. Jak připomíná na webu předsedkyně OV ČSBS Lidice Jana Bobošíková, právě oni v roce 1942 obnovili rádiové spojení s Londýnem a neohroženě se podíleli na přípravě likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. »Pietní akce se pravidelně zúčastňuje delegace lidických občanů tvořená i starostkou obce Lidice, paní Veronikou Kellerovou, a místopředsedou naší organizace ČSBS Lidice, přeživším lidickým dítětem, Pavlem Horešovským,« uvedla Bobošíková. »Právě letošní ročník provázela událost, která ve dvanáctileté historii nemá obdoby,« pokračovala Bobošíková - »lidická delegace spontánně opustila sál při přednášce historika Vojtěcha Kyncla. Stalo se tak na protest nejen proti jeho nehorázným výrokům na adresu lidických žen (včetně nekompromisně opakovaného jednoznačného obvinění maminky paní Marie Šupíkové, přeživšího lidického dítěte, z udavačství), ale také na protest proti situaci, kdy kompetentní orgány otálejí s řešením situace, kdy přeživší lidické děti přerušily aktivní spolupráci s Památníkem Lidice«.

Starostka Lidic Veronika Kellerová pro náš list upřesnila, že sedmičlenná delegace lidických občanů se na protest proti osobě historika Kyncla a ze solidarity s Marií Šupíkovou zvedla ze židlí před tím, než Kyncl začal svůj příspěvek. Poté se do sálu v Sezemicích, rodišti Alfréda Bartoše, kde se akce také konala, zase vrátila. »Je to kvůli jeho výrokům proti Lidickým ženám,« dodala.

Dvanáctý ročník akce Silver A se uskutečnil za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který památku obětí operace Silver A, pardubického odboje i tragédie v Ležákách uctil spolu s dalšími účastníky a pamětníky na pardubickém popravišti Zámeček položením věnce. Zámeček je národní kulturní památkou. Ministr řekl, že ani svoboda, ani nezávislost státu není zadarmo. »Vyžaduje to odvahu. A bylo by zlé, kdybychom to nevěděli a nepřipomínali si to, a o lidech, kteří ji projevili, nemluvili. A kdybychom nechápali cenu toho, co dokázali.«

Přeživší Lidické děti 14. října 2019 napsaly otevřený dopis nejvyšším ústavním činitelům, v němž oznámily přerušení spolupráce s Památníkem Lidice a mj. uvedly: »Po utrpení, které jsme prožili a o kterém přes nezměrnou bolest po celý život vyprávíme na besedách, jsme se po nástupu nové ředitelky stali jen trpěným, bezvýznamným a znevažovaným doplňkem činnosti Památníku navenek.« Drásají je právě výroky historika Kyncla na adresu Lidických žen. Ministr kultury se poté snažil Lidickým dětem vyjádřit podporu, ale podle Bobošíkové »nenásledovala náprava křivd ani ze strany historika Kyncla, který svými jednostrannými a dehonestujícími tvrzeními památku lidických obětí poškozuje, ani ze strany médií, která jeho tvrzení nekriticky přejala, a dokonce ani ze strany Památníku Lidice, který v celé bolestné záležitosti nedokáže stát plnou vahou za oběťmi nacistického násilí«.

Silver A v paměti tří generací založili před 12 lety Bobošíková a někdejší ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl.

(mh)