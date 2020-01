Ilustrační foto - wikimedia commons

EK žádá předběžné opatření

Evropská komise požádala Soudní dvůr EU, aby předběžným opatřením zastavil práci disciplinární komory nejvyššího polského soudu.

Oznámil to eurokomisař Nicolas Schmit po zasedání komise. Unijní soudci už v listopadu vyzvali polský nejvyšší soud, aby prověřil nezávislost své disciplinární komory. O jejím složení rozhoduje soudcovská rada, převážně zvolená parlamentem ovládaným vládnoucí stranou Právo a spravedlnost. Polský nejvyšší soud začátkem prosince rozhodl, že soudcovská rada není nezávislá a zpochybnil i disciplinární komoru - její personální obsazení i široké pravomoci.

Komise se podle Schmita obrátila na svůj právní servis, aby požádal ve věci disciplinární komory o vydání předběžného opatření. To by mohlo pozastavit činnost komory do doby, než bude její nezávislost na politické moci prověřena.

Podle vlády ve Varšavě je krok komise neopodstatněný. »Komora funguje v souladu s polským právem. Smlouvy o EU vůbec neupravují soudní systémy v jednotlivých členských zemích,« citovala agentura Reuters mluvčího vlády Piotra Muellera.

Evropská komise upozornila, že její rozhodnutí nesouvisí s novým zákonem, který minulý měsíc prošel v dolní komoře parlamentu a jehož účelem je podle kritiků umlčet pod hrozbou trestů soudce zpochybňující reformy justice prosazované Právem a spravedlností. »Evropská komise bedlivě sleduje další vývoj,« uvedla EK v prohlášení.

Brusel dlouhodobě vede s vládou národně-konzervativního Práva a spravedlnosti řízení kvůli justiční reformě, která podle komise podkopává vládu práva v zemi. Soud EU už nařídil Polsku změnit některé kritizované zákony, čemuž však polská vláda vyhověla pouze z části. Místopředsedkyně komise Věra Jourová, podle níž je současný vývoj znepokojující, se na konci ledna chystá vyrazit k jednání do Polska.

(čtk)