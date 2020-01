Ilustrační FOTO - Pixabay

Brno by mohlo pít i vodu z Bělé

Vodní nádrž Boskovice na Blanensku by v budoucnu mohla pitnou vodou zásobovat i Brno. V současnosti vodní nádrž prochází opravou za 153 milionů Kč.

Brno a jeho okolí je zásobováno pitnou vodou ze dvou zdrojů, z prameniště Březová nad Svitavou a z Vírské nádrže, ani jeden z těchto zdrojů není v Jihomoravském kraji. V případě déle trvajícího sucha by podle odborníků mohlo být zásobování ohroženo. Právě boskovická přehrada by se v budoucnu mohla stát dalším zdrojem, z něhož by Brno mohlo pitnou vodu brát.

»Vodárenská nádrž má velkou kapacitu a vzhledem k tomu, že tato oblast je zásobována podpovrchovou vodou, do budoucna může sloužit jako zdroj pitné vody,« uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Brněnská vodárenská soustava, jejíž součástí je Brno, řada obcí a měst na Brněnsku a také obce pod Vírskou nádrží, potřebuje ročně zhruba 30 milionů metrů krychlových pitné vody a spotřeba každoročně mírně roste. Každou vteřinu tak jde o 950 litrů vody.

Generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák uvedl, že úpravna vody pod vodním dílem Boskovice existuje, ale není v provozu. Je také platné povolení na vodárenský odběr z přehrady, jde o 154 litrů za vteřinu.

Vodní nádrž slouží pro vodárenské účely, v době sucha například pomáhá zlepšovat nízké průtoky v toku Bělá a ve Svitavě. Naopak v případě povodní má po opravě zadržet až desetitisíciletou vodu. Povodí nádrž opravuje od roku 2017, hotovo má být letos v první polovině roku. Cílem oprav je především zvětšit průtočnou kapacitu bezpečnostního přelivu nádrže tak, aby při povodních nehrozilo přelití a následné protržení sypané hráze. Aktuálně je přehrada napuštěná ze 47 procent, za rok, pokud budou srážky obvyklé, by mohla být napuštěna ze 100 procent.

Vodní nádrž na toku Bělá je východně od Boskovic, asi sedm kilometrů nad soutokem Bělé s řekou Svitavou. Leží v hlubokém údolí u Vratíkova a je jednou z posledních přehrad vybudovaných v povodí řeky Moravy. Hlavním důvodem její stavby byly rostoucí požadavky Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Odběr pitné vody z nádrže je pozastavený. Nádrž se stavěla od října 1985 do června 1990, přičemž v trvalém provozu je od roku 1994.

(ng)