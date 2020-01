Za co vše mohou komunisté

Ctěný čtenář jistě promine poněkud osobní rovinu dnešního příspěvku, ale vede mne k ní dojem, který v poslední době nabývám silou neúměrnou. Zjistil jsem, že komunisté mohou za vše špatné, co bylo, je i bude. Nezpůsobili snad jen ženskou menstruaci, pelichání psů a koček a střídání ročních období. V tom jsou naštěstí nevinně. Ale furt je toho dost, co »zvorali«.

Nejnověji jsem se »poučil« včera, když jsem si při vstupu do pražského metra vzal do ruky zdarma distribuovaný deník a v něm jsem se v hlavním článku, který se věnuje oblékání v rámci kulturních akcí a společenskému bontonu všeobecně, dozvěděl, že »montérky do divadel přinesl komunismus«. Nechci již po tisící polemizovat s tím, že žádný komunismus tady nikdy nebyl, zato bych se dotkl toho, že »po vítězství pracujícího lidu« chodili lidé nevhodně oblékáni. Já sám navštěvoval s rodinou jako malé dítě divadla docela často a vždy to byl svátek, ke kterému patřil společenský oblek. Nejen u rodičů a prarodičů, ale samo sebou i u mě jako malého špunta. Naopak – mi přijde, že s uvolněním poměrů po roce 1989 došlo i k jistému uvolnění společenskému a dnešní mladí kolikrát nectí to, čemu se tak ošklivě říká »dress code«. Navzdory tomu, že autor zmíněného textu došel k závěru, že »Češi se polepšili«.

Ono to vše spadá do jedné, a poměrně pestré, mozaiky. Denně se dozvídáme, kolik zpěváků mělo zakázáno zpívat, kolik herců hrát a kolik filmů skončilo v trezoru. O Vánocích jsem málem spolkl kost od kapra, když jsem zjistil, že komunisté zakazovali rovněž pohádku o šíleně smutné princezně, kterou jsem přitom každoročně hltal již od mateřské školky.

Inu, každý měl před rokem 1989 potíže a každý byl disident. A – jak jsem se nedávno přesvědčil – mezi bojovníky proti režimu patřila už v dětském věku i moje maličkost. Zcela náhodou jsem totiž na půdě našel žákovskou knížku z páté třídy, kde se blyští poznámka: »Vyrušoval na výstavce k československo-sovětskému přátelství«.

Že vám to přijde příliš nadsazené? Možná. Ale jsem zvědavý, kam to vše časem dojde. Třeba se dozvíme, že komunisté způsobili i požár Národního divadla, porážku na Bílé hoře, dýmějový mor či vyhynutí dinosaurů…

Petr KOJZAR