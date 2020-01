Šťastné a veselé

Moc se omlouvám, že tento sloupek píši až teď, ale dříve nebyla příležitost. Doufám, že jste si všichni prožili Vánoce a nadílku v pohodě a jako i já bez větší újmy na zdraví, hlavně tom duševním, protože to, že jste, nebo lépe řečeno jsme, přibrali, to není újma veskrze žádná.

Předvánoční shon a nakupování dárků už dávno neprožívám jako dříve. Je to také z toho důvodu, že nakupování po internetu s dovozem až domů jsem začal hodně využívat i já. Je sice pravdou, že ten dovoz do domu není ještě dokonalý, protože když vám kurýrní služba zašle SMS v podobě »dnes vám budeme doručovat zboží mezi 8.00 a 15.00«, je asi skutečně nejlepší kurýrovi odeslat zprávu: »Budu k zastižení mezi Plzní a Ostravou ve vámi stanoveném čase.« Nicméně pokrok je pokrok a skutečně je lepší, hlavně pro mě, tuto službu využívat, než se s někým prát o zboží v obchodním domě.

Bohužel pro mě jsem však byl nucen několikráte obchod navštívit, a to i s manželkou a se svou pětiletou dcerkou. Ne, že bych je neměl rád, ale studování velikostí a sladěnost barev v obchodě s textilem opravdu nepatřilo u mě zrovna k populárním místům, kde bych chtěl trávit čas s rodinou. Nebyl jsem tam však jediným ani největším nešťastníkem, jak následně vysvětlím.

Moje dcerka se po vzoru maminky rozhodla taktéž rozšířit svůj šatník a nosila a nosila mamince další a další věci, co se jí líbily k porovnání oněch velikostí a barevné sladěnosti. Už jsme byli u pokladny, když manželka uviděla slevu na džíny, kterou, jak jistě pochopíte, musela prozkoumat. U pokladny, jak jsem si všiml, zůstal jiný manželský pár, k neštěstí manžela stejně oblečený jako my. Moje dcerka přistoupila nejdříve ke stejně oděné ženě a nevinným hláskem povídá »maminko, tohle se mi bude hodit k těm šatičkám, co mám doma,« a několikráte to zopakovala. Když neuspěla, přitočila se k hlavě oné rodiny a stejně nevinným dětským hláskem povídá: »Tatínku...« Ani to nedořekla, vlastně už ani nemohla, neboť byla slyšet pouze ta jemnější polovička a po určitě dvouminutovém spílání a nadávání té polovičce mužské se slovy »jsi prase a nevěrník«, bez zaplacení odešla.

Doufám, že jsem tímto poukázal na jakousi genderovou nevyváženost. »Maminko« je k pousmání, ale »tatínku« v tomto kontextu znamená nevěrné prase.

Přeji všem mužům - buďme silní. A tomu, jehož jméno neznám, přeji to samé. A ať jsou šťastné a veselé třeba ty příští Vánoce…

Pavel JÁCHYM