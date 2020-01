Prezident Donald Trump. FOTO - wikimedia commons

Projevy nenávisti. Co mají společného bílí teroristé

Mustafa Bajumi (ve Švýcarsku narozený profesor angličtiny na Newyorské universitě) pod titulkem Kdyby byl střelec z El Pasa muslim konstatoval zřejmé.

»Kdyby byl střelec z El Pasa muslim,« napsal v britském deníku The Guardian 6. srpna, »prezident Donald Trump by chrlil obvinění jako ‚Islám nás nenávidí‘, zaměřená na muslimy, a ne na poučování veřejnosti o videohrách«.

Není zločin jako zločin

Bajumi narážel na dvojí metr v tom, jak většina západních činovníků a sdělovacích prostředků mluví o násilí. Když je údajný pachatel násilí muslim (a není zároveň ze spřátelené Saúdské Arábie – pozn. red.), potom se případ stává věcí národní bezpečnosti a je s ním kategoricky nakládáno jako s teroristickým činem. Když je pachatelem bílý muž, je to ale celé o něčem jiném.

Dne 3. srpna se 21letý Patrick Crusius dopustil masové střelby v obchodě Walmart v texaském El Pasu, při níž zabil 22 nevinných lidí. Ani americké úřady, ani sdělovací prostředky nepoužily při popisu ohavného činu výraz terorismus. Místo toho, jak sdělila televize CNN, ministerstvo spravedlnosti proti vrahovi vážně zvažuje vznesení obvinění ze zločinu z nenávisti.

Na druhé straně Donald Trump v dalším pokusu o smazání násilných zločinů jedinců bílé pleti usoudil: »Duševní porucha a nenávist tisknou spoušť, nikoli pušku.«

Duševní porucha jako důvod posloužila coby zdůvodnění veškerých podobných násilností. Například když 28letý Ilan Long začal 28. listopadu 2018 střílet na univerzitní studenty v kalifornské Thousand Oaks, Trump předložil právě tohle. »Byl to silně, silně duševně nemocný člověk,« řekl o Longovi. »Je velmi nemocný - no, je to problém duševního zdraví. Je to velmi nemocné štěně. Velmi, velmi nemocný hoch.«

Argumentování duševní nemocí bylo použito víckrát, i třeba vloni v březnu, když Brenton Tarrant začal střílet na modlící se muslimy v Christchurch na Novém Zélandu a zabil 51 lidí. »Myslím, že jen malá skupinka lidí má skutečně hodně vážné problémy,« řekl Trump o Tarrantově teroristickém útoku na muslimy.

Porovnejte to se zabitím 14 lidí v kalifornském San Bernardinu, z něhož byli obviněni dva muslimové. Trump po tomto násilném činu okamžitě použil slovo terorismus, a vyzval k okamžitému a naprostému uzavření vstupu muslimů do Spojených států, »dokud představitelé naší země nepřijdou ksakru na to, co se děje«…

Nenávistná ideologická síť

My ale ve skutečnosti víme, co se děje, známe pravdu, jež přesahuje typický západní dvojí metr. Crusius, Tarrant a mnozí takoví bílí teroristé jsou propojeni hlubokým poutem, jež překračuje tvrzení o údajné duševní nemoci, do něčeho skutečně zlověstného.

Tihle jedinci jsou všichni součástí většího fenoménu, sloučení různých ultranacionalistických vlád, politických hnutí a seskupení z celého světa, všichni vzájemně spojeni nenávistí k imigrantům, uprchlíkům a muslimům.

Crusius a Tarrant nebyli »osamělí terorističtí vlci«, jak se nás někdo snaží přesvědčit. I kdyby byli bez pomoci někoho dalšího zodpovědní za masové vraždy oněch nevinných lidí, jsou členy rozsáhlé ideologické radikální sítě, oddané šíření nenávisti a rasismu, jež vidí imigranty, zvlášť muslimy, jako nájezdníky.

Tarrant ve svém »manifestu«, 74stránkovém dokumentu, který rozeslal po internetu krátce předtím, než spáchal svůj ohavný čin, odkazuje na ultrapravicové, rasistické ideology, kteří ho inspirovali spolu s partnerskými »etnovojáky« - stejně smýšlejícími vrahy, kteří se dopustili stejně děsivých činů vůči civilistům.

Střet civilizací? Konspirace

Nebylo náhodou, že Tarrant nazval svůj dokument Velké vystřídání (Great Replacement), protože byl sestavený podle podobně nazvané konspirační teorie, kterou zpopularizoval velký stoupenec Izraele Renaud Camus.

Camus je nechvalně známý francouzský spisovatel, jehož Le Grand Remplacement, dokonce ještě extrémnější interpretace Střetu civilizací Francise Fukuyamy, předpokládá globální konflikt, který vidí muslimy jako nového nepřítele.

Great Replacement, spolu s další takovou literaturou široce populární mezi ultrapravicí, představuje ideologický základ pro donedávna neorganizované a rozptýlené, nepropojené snahy různých ultranacionalistických hnutí ve světě, všech jednotných v touze pustit se do tzv. muslimské invaze.

Spojnice mezi násilnickými bílými muži, kteří páchají masové vraždy, je zřejmá: důkladně vštěpovaný rasismus, protiimigrantské cítění a nenávist vůči muslimům. Stejně jako Tarrant, i Crusius opustil svůj vlastní manifest, který je podle televizní stanice CNN naplněný nacionalistickou a rasistickou nenávistí bělochů vůči imigrantům a Hispáncům a obviňuje první generaci Američanů, že v USA vrátili pracovní místa a smísili kultury.

Navíc se zdá, že se tito dva upsali stejnému mentálnímu projevu, když poslali na Twitter a web 8chan odkazy na dokument o 16 000 slovech, plný protiimigrantských a protimuslimských postojů. »Autor dokumentu, spjatý s podezřením na El Paso, vyjádřil podporu střelbě ve dvou mešitách v Christchurchi,« uvedla také CNN.

Bezdůvodný strach

Bílí radikálové jsou svíráni bezdůvodným strachem, že jsou »nahrazováni«. Propagátoři »Velkého vystřídání« tvrdí, že islám a islámská civilizace jsou »etnickou náhradou« jiných ras a že tento údajný fenomén musí být zastaven, a bude-li to třeba, i s použitím násilí. Není překvapivé, že oba vidí Izrael jako modelovou zemi, která je úspěšná v boji proti tzv. muslimské hrozbě…

Propagátoři bílé nadřazenosti jsou ale ještě nebezpečnější tím, že teď mají přátele na vysokých místech. Trumpovo odmítnutí vážně se zabývat otázkou bělošské nacionalistické bojovnosti není náhoda. Ale americký prezident není sám. Značné sympatie vyjadřuje takovým hnutím například (donedávna) vycházející hvězda italské politiky Matteo Salvini. Po masakru v Christchurch odmítl (v té době) italský ministr vnitra odsoudit bílé extremisty. Místo toho řekl: »Jediným extremismem, se kterým bychom se měli pečlivě vypořádat, je ten islámský.«

Fascinace izraelským rasismem

Seznam ultrapravicových ideologů a jejich patronů je dlouhý a trvale se rozšiřuje. Ale jejich nenávistné proslovy a znepokojivé »teorie«, spolu s jejich fascinací izraelským násilím a rasismem, by měly být založeny do šuplíků dějin - kdyby nešlo o vysokou cenu násilí, která je s tímto hnutím spojená…

Naše chápání bělošského nacionalistického násilí by mělo sahat za argument dvojího metru a přejít do prospěšnější analýzy ideologických spojnic, jež poutají tyto jedince a skupiny k sobě. V závěrečné analýze by neměla být ospravedlněna ani tolerována žádná forma násilí, zasahující nevinné lidi, bez ohledu na barvu pleti, víru či identitu pachatelů.

Ramzy BAROUD

Překlad Vladimír SEDLÁČEK