Ilustrační FOTO - Pixabay

Mišustin schválen do funkce premiéra

Ruská vládnoucí strana Jednotné Rusko dopoledne jednohlasně schválila Michaila Mišustina na post předsedy vlády.

Připravila tak cestu k jeho zvolení dolní komorou parlamentu, kde má Jednotné Rusko většinu. Mišustin poté přenesl před parlamentem projev, v němž hovořil o prioritách jím vedené vlády. Shodují se s tezemi, které uveřejnil prezident Vladimir Putin ve svém středečním poselství. Putin ve středu představil návrh ústavních změn, o nichž by měli hlasovat voliči v referendu. To chce Putin uskutečnit do prvního května. Odpoledne Státní duma podle očekávání schválila Michaila Mišustina ve funkci premiéra.

Mišustin doposud stál v čele ruské daňové správy, má pověst energického a rázného úředníka. V roce 2018 bylo v Rusku na daních vybráno 21,3 trilionů rublů, což je historický rekord. Hlavní zásluha se připisuje právě Mišustinovi. Ten poslancům slíbil, že se zaměří na sociální otázky a zlepšení životních podmínek Rusů. Upřesnil, že sliby, které prezident Putin dal Rusům v sociální oblasti, státní kasu v příštích čtyřech letech vyjdou na čtyři biliony rublů (1,46 bilionu korun).

Putin se dívá dopředu

Návrhy reforem ruského politického systému, které ve středu v poselství o stavu země Putin představil, byly pro všechny překvapením, napsala ruská média. Cílem je podle nich zajistit, aby Putinovi zůstala hlavní role v Rusku i po roce 2024, kdy mu vyprší současný prezidentský mandát.

Internetový portál The Bell napsal, že Putinem navrhované změny by rozšířily pravomoci parlamentu, oslabily prezidentský úřad a v mocenském systému výrazně posílily Státní radu, která nyní působí jen jako poradní orgán prezidenta a zasedají v ní představitelé ruských regionů.

Ruská politoložka Taťjana Stanová řekla,že Putin počítá s tím, že se ujme vedení právě Státní rady, která bude v nové mocenské struktuře nadřazená jak prezidentovi, tak oběma komorám ruského parlamentu.

Podle Stanové transformaci mocenských poměrů usnadní odchod Medveděva, kterým už byla otrávena jak veřejnost, tak politická elita. Nězavisimaja Gazeta připomněla, že dvě třetiny Rusů k němu nemají důvěru a nehodnotí jeho působení v čele vlády dobře.

(jo, čtk)