»Králové daleko« lepší

Nedávné rozhodnutí britského prince Harryho a jeho manželky Meghan udělat si z Kanady druhý domov vyvolává v této severoamerické zemi stále rozporuplné reakce.

Zatímco kanadský premiér Justin Trudeau na Twitteru napsal, že Harry, Meghan a jejich syn Archie »jsou přátelé, kteří jsou vždycky vítáni«, list The Globe and Mail si to nemyslí. Konzervativní deník, který vždy tradičně monarchii podporoval, ve svém článku uvedl: »Kdyby byli obyčejnými občany, obyčejný Harry a Meghan ze Sussexu, byli by vítáni.«

Premiér Justin Trudeau. FOTO - wikipedia commons

»Ale jedinečnost této monarchie a její citlivé a zároveň zásadní místo v našem ústavním systému, znamená, že zástupce královské rodiny, princ, který je šestý v pořadí následnictví na trůn, není něčím, co si Kanada může dovolit. Porušuje to nevyslovené ústavní tabu,« napsal kanadský deník. Upozornil, že kanadský postoj k monarchii je odlišný od toho britského. »Naši králové tady nežijí. Vládnou nám z dálky. Jsou našim srdcím blízcí, ale zároveň jsou daleko,« uvedl list.

Jak deník rovněž poznamenává, Kanaďané mají monarchii rádi a každou návštěvu královny či jiných členů královské rodiny přivítají s nadšením. Členové královské rodiny by ale v Kanadě neměli žít. »Kanada vítá lidi jakékoli víry, národnosti i rasy, ale jestliže jste předním členem naším královské rodiny, tato země by se neměla stát vaším domovem,« uzavírá kaadský list.

(čtk)