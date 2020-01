Ilustrační FOTO - Haló noviny

Další populistický návrh ČSSD

Sociální demokraté předložili novelu, která zmírňuje podmínky nároku na ošetřovatelské volno a zavádí změny v otcovské dovolené a v ošetřovném, které podle předkladatelů vycházejí z nedostatků zjištěných v praxi. Podle KSČM jde o potřebné změny, které však měly být předloženy formou vládní novely.

»Velice mě mrzí, že tyto úpravy dává ČSSD jako poslanecký návrh, předpokládali jsme, že avizované změny budou předloženy formou vládního návrhu. KSČM tyto změny jednoznačně podporuje, ale v této chvíli to bereme spíš jako populistickou akci ČSSD a opravdu se nám tento styl práce nelíbí,« reagovala pro náš list stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Předkládaná novela zákona o nemocenském pojištění se týká tří dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče.

U dlouhodobého ošetřovatelského volna sociální demokraté navrhují zkrácení doby, kterou musí člověk, jenž má být ošetřován, strávit v nemocnici. Ošetřovatelské volno na péči o příbuzné zavedl zákon od poloviny předloňského roku. Může trvat až 90 dnů, členové rodiny se na něm mohou střídat. Z nemocenského pojištění dostávají 60 procent základu svého příjmu. Nyní si mohou o volno požádat lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici. Sociální demokraté chtějí tuto dobu zkrátit na čtyři dny. »Průměrná doba hospitalizace se stále snižuje, nové léčebné metody umožňují snižovat potřebnou dobu hospitalizace. V současné době činí průměrná doba hospitalizace cca 5 dní, když od roku 2017 došlo k jejímu zkrácení téměř o dva dny,« zdůvodňují poslanci navrhovanou změnu.

Podmínka hospitalizace by se navíc neuplatňovala v případě péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci.

»Čtyři dny, které jsou navrhovány pro možnost dlouhodobého ošetřovného, považujeme za adekvátní, v případě nevyléčitelných nemocí jsme rádi, že se navrhuje, aby nebyl nutný pobyt ve zdravotnickém zařízení, protože praxe opravdu ukazuje, že tito lidé potřebují individuální přístup, a ne vždy se rozhodnou strávit poslední dny v nemocnici, takže to jednoznačně podporujeme,« uvedla Aulická.

Změny vycházejí z potřeby praxe

Je podle ní otázka, jak se k této změně postaví poslanci ANO, předpokládá, že minimálně mezi lékaři, kteří jsou ve Sněmovně, se povede velká diskuse. »Každopádně navrhované zkrácení potřebné doby hospitalizace vítáme, myslíme si, že by to byl dobrý krok, ale znovu podotýkám, že tyto změny jsme očekávali ve vládní a ne v poslanecké novele. Bereme to opravdu jako trošku populistický návrh ze strany ČSSD,« zdůraznila Aulická.

Komunisté podle ní podporují i změny navrhované v případě otcovské dovolené. U ní novela prodlužuje šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, o dobu hospitalizace novorozence. Pomohlo by to podle předkladatelů naplnit účel tohoto volna, k němuž patří možnost otce podílet se na péči o dítě a na chodu domácnosti.

»Opět to vychází z praxe, kterou jsme diskutovali na výboru pro sociální politiku, opravdu se ukazuje, že i u předčasně narozených dětí je snaha být s dítětem v nemocnici ze strany obou rodičů, je to i v souladu s péčí o rodinu, takže my to jednoznačně podporujeme,« uvedla komunistická poslankyně.

Česká republika zavedla otcovskou předloni v únoru. Otcové si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské.

V případě ošetřovného předloha rozšiřuje okruh pečujících lidí, u nichž se nevyžaduje soužití s ošetřovaným příbuzným v jedné domácnosti. Předkladatelé reagují podle důvodové zprávy na slábnoucí mezigenerační soužití. Podle Aulické je tento bod návrhu zřejmě jedinou změnou, u níž budou chtít vést diskusi. »Předpokládám, že v tomto případu bude potřeba více rozkrýt tu situaci v praktickém životě,« dodala stínová ministryně.

Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci.

