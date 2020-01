Carles Puigdemont. FOTO - wikimedia commons

Puigdemont a Comín možná přijdou o imunitu

Sotva se katalánští separatisté Carles Puigdemont a Antoni Comín tento týden ujali svých europoslaneckých mandátů, začalo jim hrozit, že přijdou o poslaneckou imunitu.

Zástupci tří nejsilnějších skupin v Evropském parlamentu dali na končícím zasedání ve Štrasburku najevo, že jejich poslanci vyhoví žádosti španělské justice. Madrid usiluje o vydání obou politiků dlouhodobě pobývajících v Belgii, neboť je viní ze vzpoury kvůli referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Někdejší katalánský premiér Puigdemont a exministr Comín byli tento týden na svém prvním plenárním zasedání od chvíle, co byli v květnu zvoleni europoslanci. EP jim umožnil převzít mandát až poté, co v jejich prospěch v prosinci rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. Ten konstatoval, že poslancem byl právoplatně zvolen další separatistický lídr Oriol Junqueras, který byl však již španělskou justicí odsouzen na 13 let a je za mřížemi. S mandátem je podle unijních soudců spojena i imunita.

Vedení europarlamentu dostalo minulý týden z Madridu žádost, aby této ochrany vůči trestnímu stíhání Puigdemonta a Comína zbavilo. Lídři trojice nejsilnějších frakcí nyní dali najevo ochotu španělské justici vyhovět.

»Plně respektujeme principy právního státu a nezávislou justici, a pokud španělské úřady žádají o zbavení imunity, pak je moje strana připravena to udělat,« řekl novinářům předseda nejpočetnější skupiny evropských lidovců Manfred Weber. Do jeho frakce patří i španělští lidovci, kteří ve své zemi dlouhodobě zastávají vůči katalánským politikům usilujícím o nezávislost nesmiřitelný přístup.

Pro odebrání imunity se vyslovila i předsedkyně europarlamentních socialistů Iratxe Garcíaová, podle níž by měl EP »umožnit výkon spravedlnosti«. Lídr třetí nejsilnější frakce liberálů Dacian Ciološ zase uvedl, že je »normální nechat pracovat« justici členské země.

Pokud by pro odebrání imunity katalánským politikům hlasovali poslanci těchto skupin, dali by dohromady většinu potřebnou k tomu, aby EP Madridu vyhověl. Poté by se belgické úřady začaly znovu zabývat španělskou žádostí o jejich vydání. Belgie první řízení zastavila kvůli formální chybě a druhé na začátku ledna přerušila po rozhodnutí soudu EU o poslanecké imunitě.

(čtk)