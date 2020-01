KSČM kvůli Iráku vládu nepoloží

KSČM kvůli situaci českých vojáků v Iráku nebude v této chvíli torpédovat vládu Andreje Babiše. Žádá ale, aby vláda situaci řešila s iráckou reprezentací a vyjasnila, zda si Irák přítomnost českých vojáků na svém území opravdu přeje.

Takový byl hlavní závěr dlouho očekávané schůzky předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa a premiéra Andreje Babiše (ANO). Schůzky, která se uskutečnila na úřadu vlády, se zúčastnil i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

»Hlavním tématem schůzky byla samozřejmě situace našich vojáků na základnách v Iráku. Proto se zúčastnil i ministr obrany Metnar,« vysvětlil Haló novinám Pavel Kováčik. »Upozornili jsme premiéra i ministra, že irácký parlament požádal o odchod všech cizích vosk z Iráku a hrozí tedy, že naši vojáci mohou být považováni za okupanty, jakkoli plní pouze úkol výcviku iráckých sil. Ministr Metnar nás informoval, že irácká vláda nevyslyšela žádost iráckého parlamentu a o stažení zahraničních vojáků nepožádala. Naši vojáci tedy působí dál v zemi na žádost irácké vlády. Dohodli jsme se, že tuto věc, postoj irácké reprezentace k našim vojákům, je třeba vyjasnit,« řekl Kováčik.

V zemi, kde stouplo napětí kvůli konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, působí zhruba 40 českých vojáků. Metnar po setkání s politiky KSČM novinářům řekl, že česká vláda je ve spojení s iráckou. »V této chvíli jsou naši vojáci v zemi na žádost irácké vlády. Pokud se irácká vláda rozhodne jinak, budeme rozhodnutí respektovat,« uvedl.

»Oni jednají vláda-vláda. Oznámil jsem tedy premiérovi, že v tom případě požádám svého iráckého partnera o vysvětlení toho usnesení o tom, že vojáci cizích armád, kteří tam zůstanou po útoku, budou považovaní za okupanty,« řekl po schůzce Filip.

Kováčik Haló novinám posléze vysvětlil, že Filip mínil svůj protějšek na pozici místopředsedy iráckého parlamentu. »Chceme, aby nás pan místopředseda v této věci zorientoval. Nechceme nijak poškozovat svou politikou Irák a chápeme, že stažení kupříkladu našich vojáků, kteří tam odjeli s dodávkou našich letounů, aby sloužili jako servisní personál a cvičili irácké letce, by mohlo poškodit právě iráckou stranu a rezoluce iráckého parlamentu nemusela mířit právě na ně. U řady jiných našich vojáků však může být situace jiná. Ten proces vyjasňování běží, jsme zhruba uprostřed něj. Takže všechny, kteří se těšili, že kvůli Iráku dnes padne vláda, musím zklamat,« shrnul výsledek jednání v této věci Kováčik.

S reformou je potřeba hnout

Na jednání reprezentantů ANO a KSČM se však mluvilo i o důchodové reformě. »Zdá se nám, že řešení důchodové reformy je neefektivní. Z takzvané komise za spravedlivé důchody, kterou zřídila ministryně práce a sociálních věcí Maláčová, zaznívají spíše mediální výkřiky. Navrhli jsme tedy premiérovi, aby vznikla pracovní skupina, do které KSČM vyšle své experty, a začali jsme se konečně o důchodové reformě opravdu vážně bavit. Setkali jsme se s pozitivní reakcí a věřím, že tato spolupráce by mohla něco konkrétního přinést, nějaký realistický výstup,« řekl našemu listu Kováčik.

Zřízení pracovní skupiny při ministerstvu práce a sociálních věcí potvrdil po jednání i premiér Babiš. »Řekl jsem: tak fajn, dodejte nám nějakého experta, který by si sedl s našimi experty a řekl svůj názor,« konstatoval. V pracovní skupině by měli být zastoupeni prozatím zástupci ANO, ČSSD a KSČM. ANO prý vyšle odborníky. »Experty z ministerstev či úřadu práce. Ne ty pseudoteoretiky, kteří do toho teď mluví,« prohlásil premiér. Babiš je prý rád, že pracovní skupina vzniká, protože komise ministryně Maláčové má podle něj sporné výsledky. »Jsou v ní politici, přitom to má být expertní tým. Navíc mám dojem, že je to marketingový nástroj paní ministryně,« podotkl Babiš.

Kováčik k tomu dodal, že účast pouze tří stran v pracovní skupině neznamená, že by se tyto tři strany rozhodly důchodovou reformu protlačit jen vlastní silou, bez konsensu s ostatními stranami. »Podpora reformy musí samozřejmě vést napříč politickým spektrem,« zdůraznil Kováčik. Podle něj jde jen o to, aby se proces hledání konsensu konečně rozjel, aby se loď nyní uvízlá na mělčině znovu dostal na volné moře a dala se do pohybu.

Důchody v ČR se vyplácejí z veřejného systému, do něhož plynou odvody. Komise pro spravedlivé důchody se shodla na tom, že by se tento pilíř mohl rozdělit na dva. Z takzvaného nultého by se poskytoval základní solidární důchod, a to z daní. Z prvního by se pak vyplácela zásluhová část penze z odvodů. Shoda na tom, jak vysoké by částky mohly být, není. Maláčová se rovněž odmítá bavit o tom, jak systém finančně pokrýt, a jaké dopady na daňový systém by to mělo. Chce debatu rozdělit – nejprve přijmout základní parametry systému a teprve v budoucnu řešit jeho financování. To však vyvolalo rozpaky napříč politickým spektrem – u vládního ANO, u pravicové opozice i u KSČM.

(ste)