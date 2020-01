Rozhovor Haló novin s Evou Badinkovou, zastupitelkou Zlínského kraje za KSČM

Rozhodujme se sami za sebe

Už vás známe jako kandidátku do Evropského parlamentu za »Česká levice společně«, jste nesmírně angažovaná a ve svém kraji poměrně exponovaná politička. Mohla byste se představit také tak trochu z lidské stránky?

I když jsem tak trochu v politice angažovaná, snažím se být stále lidská. Pro mě je tato stránka mého já velmi podstatná, chci zůstat obyčejným člověkem a nenosit nos nahoru. A svoji angažovanost beru jako službu lidem. Jsem ráda, když se na mě lidé obracejí s problémy a já mohu poradit a pomoci. Ale aby to neznělo jako klišé, prozradím, že jsem se před svátky stala babičkou - mám vnučku. Jinak pokud čas dovolí, chodím do hor. To opravdu miluji. Čím jsou vyšší, tím lépe. Dobře si na horách vyčistím hlavu. Bohužel není zatím sníh, tak moje lyže na mě koukají jen ze sklepa. Ale neházím flintu do žita, věřím, že sníh trochu napadne. Také ráda navštěvuji představení ochotnických divadel.

Jako zastupitelka jste se dostala prý do střetu s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem (KDU–ČSL). Co stojí za tímto vaším tvrdým a neústupným stanoviskem proti politickým krokům hejtmana Čunka?

Pokud se to dá nazvat jako střet, tak ano. Do střetu jsem se dostala i s hejtmanem. Ale nejsem sama. Takových zastupitelů je více. Arogantní chování hejtmana Čunka k zastupitelům je jedna z mnoha věcí, za kterou se snáší na hejtmana velká kritika. Ale jsme voleni lidmi, a tak se tato arogance přenáší i na ně. A být hejtmanem, znamená přeci dělat právě pro lidi. Další věci by byly již v rovině trestně právní.

Přibližte nám megalomanský projekt hejtmana Zlínského kraje. A jaký byl jeho následný záměr s nedokončenou Nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně? Proč vlastně chtěl hejtman novou nemocnici za neuvěřitelných osm miliard, jestli se nemýlím?

Myslím, že každý, kdo alespoň trochu tuto kauzu sleduje, ví, o co jde. Mnohokráte jsem psala i do Haló novin články o dění ve Zlínském kraji. Jde v podstatě o stavbu Nové nemocnice, která by měla stát v části Zlína Malenovice. Rozsáhlá propaganda, která se ze strany hejtmanství strhla, nebyla zrovna přijata občany s otevřenou náručí, protože jsem absolvovala téměř všechny prezentace tohoto projektu jak mezi lidmi, tak s odbornou a lékařskou veřejností. Vím, jak byla s nevolí přijata. Nemluvě o tom, že lidé z Malenovic pomalu vypískali celý příchozí ansámbl, který přijel s prezentací tohoto projektu.

Nová nemocnice by nestála jen osm miliard, ale podstatně více. A co by bylo se stávajícím areálem nemocnice doopravdy? Je dobře dostupný a v pěkné lokalitě. Developeři by si jistě smlsli, i když bylo slíbeno, že by tam byla léčebna pro dlouhodobě nemocné. Ale tomu bych moc nevěřila.

Na druhou stranu Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má značné problémy. Potřebuje snížení zadlužení, splácet pohledávky a zajistit platební schopnost. Reálný stabilizační plán a reálný plán postupné modernizace atd. Je to tak? A jaký vidíte vy sama postup v řešení těchto strategických otázek?

Je sice pravda, že nemocnice se potýká s mnohými problémy, ale na druhé straně si myslím, že každý problém je řešitelný. Stará Baťovka, co se týká oprav, je opravitelná. Existuje generel, který měl být již dávno uveden do života. Následně mohly být opravy zahájeny. Hejtman nechal propadnout stavební povolení na centrální příjem. A to také přeci o něčem svědčí.

Ve zdravotní péči jsme mohli být zase o kus dál. A je krátkozraké si myslet, že Nová nemocnice by nepotřebovala údržbu. Časem by se jistě s problémy potýkala také. Byl podán návrh na vypracování oponentního návrhu, nicméně na stůl jsme nedostali nic. Dvě varianty k posouzení, Nová nemocnice, či oprava a modernizace stávající? Dále chybí celková koncepce zdravotnictví a při tom zachovat kvalitní péči ve stávajících zdravotnických zařízeních.

A v neposlední řadě je tady otázka personální. Lékaři a zdravotní sestry se v dnešní době shánějí velmi těžko. Představa, že dobrá medicína se dělá jen v luxusních nemocnicích, je zavádějící. Je to o lidech.

Věnujete se dlouhodobě sféře zdravotnictví, to je jedno ze základních a nosných témat především komunistických zastupitelů a politiků. Jak se vám daří naplňovat svou vizi a programové body vaší strany? Co naopak dalšího nemůžete prolomit?

Ano, zdravotnictví je stěžejním bodem a tématem, kterému se věnuji. Jako opoziční zastupitelka nemám moc možností k naplňování svých vizí. Ale není to tak, že bych je neměla. Dalším tématem je sociální oblast.

Působíte poměrně skromně, máte ale velké zkušenosti jako zastupitelka, máte rovněž ambici těchto zkušeností využít, zúročit je a rvát se za občany na vyšší úrovni, nebo chcete prohloubit a dotáhnout hlavně svou práci jako zastupitelka na kraji?

Jsem nejen zastupitelka kraje, ale i plním zastupitelskou funkci v Bystřici pod Hostýnem, kde žiji. Dívejte, jsem člověk z praxe, prostě ze života. A pokud bych mohla jít výš, půjdu. Přeci jenom ti, co sedí někde na židlích 15 a více let, ztrácejí přehled o tom, co se děje tzv. dole. Každopádně jako zastupitelka se budu rvát za hodnoty, které jsou blízké mně i občanům. Dovolím si skromně dodat, že snad o těchto věcech něco vím, neboť jsem dennodenně s lidmi ve styku.

Jsou ve vašem Zlínském kraji také jiné zásadní problémy, které byste vy sama velmi ráda řešila v rámci programu KSČM? Věci, které vládnoucí koalice (KDU-ČSL, ANO, ODS a Starostové a nezávislí) ignoruje a odmítá je řešit?

Každý kraj má svá specifika a problémy. Do volebního programu jistě patří ochrana vodních zdrojů a energie. Ovšem je toho trochu víc, to je samozřejmé. Ale vrátím se ještě ke zdravotnictví. Za čím si budu stát a co hodlám prosazovat, je zřízení letecké záchranné služby ve Zlínském kraji. Ta tady chybí, a i když nejsme zrovna kraj velký, tuto službu bychom měli mít.

Je po svátcích, lidé si navzájem přejí. Kdy byste měla kouzelný prsten pohádkové princezny Arabely a měla tři přání pro občany Zlínského kraje, jaká by to byla přání?

Určitě bych všem lidem, a to nejen ve Zlínském kraji, popřála zdraví, jistou dávku humoru, aby to, co je čeká, dokázali vzít s nadhledem a také se na sebe občas usmáli, a umění používat zdravý selský rozum a nenechat se vést jen mocenskými zájmy.

Rovněž se blíží sjezd KSČM, který bude už v dubnu. Budete delegátkou? A jste zastánkyní radikálních změn, nebo jste pro kontinuální změny? Mají se měnit stanovy, program, i do vedení budou zásahy. Jaký je váš postoj k těmto změnám?

Delegátkou nevím, zda budu. Rozhodne teprve okresní konference. Pokud se ptáte na změny, tak je jasné, že i v naší straně musí změny být. Nelze vycházet pořád z něčeho, co už je přežité. Musíme se jako strana také vyvíjet, a to, jak jistě uznáte, beze změn nejde.

Já se přiznám, že jsem dostala do rukou stanovy, vzala jsem je, proškrtala a zbylo mi vlastně jen torzo. Vše by mělo být pro lidi jasné a stručné, bez nějakých kliček. Totéž by měl splňovat program strany. Bojím se jen, ať se do vedení stany nedostanou prospěcháři, kterým jde jen o židle, a ne o lidi. To bychom to mohli rovnou zabalit. A to by byla škoda. Přeci jenom levicové strany jsou potřeba.

Máme stále ještě leden, kdy se může přát lidem do nadcházejícího roku 2020, co tedy popřejete?

Přeji všem lidem splnění tužeb a přání. Ať jsme svobodný národ ve svobodné zemi a nejsme jen kývači Evropské unie. Rozhodujme se sami za sebe, věcně a pragmaticky ku prospěchu občanů této země.

Vše dobré v celém roce 2020!

Roman BLAŠKO