Odbory nesouhlasí se zavedením stravenkového paušálu

Návrh ministerstva financí na zavedení stravenkového paušálu, který by souběžně fungoval spolu se stravenkami, odsouhlasila koaliční rada vlády.

Návrh se však stal hlavním tématem včerejší schůzky premiéra Andreje Babiše s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou a předsedou Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumírem Dufkem. Ti ho při této příležitosti informovali, že odbory zásadně nesouhlasí se zavedením stravenkového paušálu, jak ho v současné době navrhuje ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

O názor na průběh setkání premiéra Andreje Babiše s předsedy obou největších odborových centrál jsme požádali předsedu ASO Bohumíra Dufka.

Odbory již v minulosti nesouhlasily se zrušením stravenek a jejich nahrazením jakýmsi finančním paušálem. Proč?

Máte pravdu, neboť již v roce 2008, tedy za vlády Mirka Topolánka, kdy ministrem financí byl Miroslav Kalousek, jsme tendenci zrušit systém stravenek a nahradit je finančním paušálem, zaznamenali. Samozřejmě, že odbory se již tehdy postavily proti tomuto záměru. Důvod je jednoduchý. Pro zaměstnance jsou stravenky veliká výhoda, a to především v tom, že pomáhají zajistit zaměstnancům závodní stravování, ať již přímo na pracovištích, tedy v závodních jídelnách, nebo i mimo pracoviště, v restauracích. Odborům jde v tomto případě především o to, aby závodní stravování bylo i nadále zajištěno. Vždyť význam teplé a kvalitní stravy v době oběda má značný vliv i na samotný pracovní výkon dotyčného zaměstnance.

Ještě bych rád dodal, že my odboráři jsme přesvědčeni, že návrh na zavedení stravenkového paušálu, jak ho navrhuje ministryně financí Alena Schillerová, bude mít značný dopad do daňové oblasti. Podle našeho názoru budou totiž někteří zaměstnavatelé a podnikatelé »stravenkový paušál« používat k tomu, aby jím nahradili mzdu, kterou mají vyplácet příslušnému zaměstnanci. Mimochodem, právě tuto situaci jsme již v České republice zažili před několika lety, a to tehdy, když řidiči kamionů, kteří vyjížděli na zahraniční cesty, nedostávali od svých zaměstnavatelů mzdu, na niž měli nárok. Ale tito zaměstnavatelé a podnikatelé jim vnucovali příslušné finanční částky z jejich mzdy formou diet. Takže zaměstnanci na tom přirozeně finančně tratili. Myslíme si, že tímto způsobem lze zneužít i navrhovaný stravenkový paušál. Pro řadu podnikatelů by to byla příležitost takto postupovat.

Zdá se však, že je již rozhodnuto. Co tomu říkáte?

Právě zde musíme říci, že je nám, jako sociálním partnerům české vlády, velice líto, že o tomto návrhu s odbory nikdo dopředu nejednal a že ministryně Schillerová to předložila naší veřejnosti prostřednictvím médií. Jsme rádi, že jsme se s panem premiérem dohodli, že k tomuto problému bude svolána speciální schůzka zainteresovaných stran, která by měla napomoci k vyřešení této situace. Opět musím zdůraznit, že v zavedení stravenkového paušálu vidíme možnost postupné likvidace stravování na pracovištích.

Jak hodnotíte včerejší jednání premiéra s vámi odboráři?

Myslím si, že to byla velice přínosná schůzka obou sociálních partnerů. Protože kromě jednání o stravenkovém paušálu nás premiér Andrej Babiš seznámil s některými věcmi, které se budou týkat Evropské unie, konkrétně tzv. zelené ekonomiky, jež je v programovém prohlášení nové Evropské komise posunuta do popředí, což bude přirozeně mít také značný dopad na hospodaření České republiky.

Miroslav SVOBODA