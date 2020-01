Jourová překrucuje dějiny

»Evropská komise plně odmítá jakákoli falešná tvrzení, která se pokoušejí překrucovat historii druhé světové války nebo vykreslovat oběti, jakou bylo Polsko, jako pachatele,« uvedla na středečním zasedání Evropského parlamentu místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která tím reagovala na výroky ruského prezidenta Vladimira Putina. Unijní exekutiva prý nebude tolerovat útoky na Polsko. »Jak se praví v nyní slavném citátu: každý má právo na svůj názor, ale ne na svá vlastní fakta,« řekla.

I já odmítám falešná tvrzení. Tak se podívejme, kdo se jich dopouští.

Putin byl až druhým ve svých výrocích, první se skandálním, historii se příčícím usnesením přišel EP v září loňského roku. Ten začal s przněním dějin. Podle jeho deklarace druhá světová válka vypukla v důsledku uzavření paktu o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem v roce 1939.

Jourová jako eurocentrická neoliberální politička nechápe - nebo má za úkol nechápat - že právě zářijové usnesení EP »o významu evropské paměti« založilo výrokový ping-pong mezi EU a Ruskem. Toto usnesení agresivně onu historickou paměť deformuje, když přehlíží situaci v Evropě před rokem 1939 a absolutně vynechává vinu západních tzv. demokracií Británie, Francie a také Itálie v přiblížení se válce. Žádný Evropan, který má pět pohromadě, nemůže přijmout tezi, že druhá světová válka vznikla »náhle« poté, co se SSSR a Německo dohodly na této dočasné smlouvě. Mnichovská dohoda z roku 1938 však měla mít charakter stálý! Vyviňování tzv. západních demokracií a Polska, které autoritářským nedemokratickým Pilsudského režimem nahrávalo Hitlerovi a také s ním v roce 1934 – podtrhuji 1934! – podepsalo smlouvu (pakt Hitler-Pilsudski), je jen účelové a zcela přehlíží zásadu chápání historie v chronologii a kontextu. Měli by si zopakovat elementární dějepis tito eurounijní čerchmanti, jejichž výroky mají ohlas ve sdělovacích prostředcích jen proto, že jsou momentálně vyneseni do vysokých funkcí. Nejsou to však žádné osobnosti, protože nepožívají neformální úcty veřejnosti, která je poučena v historii. A mnozí skuteční graduovaní historici, kteří by k věci měli říci svůj názor, se bojí, že se stanou terčem bulvárních odsudků a možná bude ohrožena i jejich existence. Tak daleko došla naše demokracie!

Musí se vzít v potaz příčiny, proč došlo k podpisu sovětsko-německé smlouvy o neútočení, na což správně poukazuje Putin. Politolog Oskar Krejčí na webu casopisargument.cz brilantně vysvětlil, že pakt Molotov-Ribbentrop byl podepsán až poté, kdy kvůli neochotě Západu selhala sovětská snaha prosadit zásady kolektivní bezpečnosti. Stalo se tak ve chvíli, kdy Rudá armáda čelila útoku japonských militaristů na východě a Kreml se snažil vyhnout boji na dvou frontách. Československo a Rakousko byly oběťmi nacistického Německa ještě před zmíněným paktem, hozeni přes palubu byli španělští republikáni. Proti frankistům, kamarádům Hitlera, západní země a Polsko neřekly ani ň. Druhá válka, má-li být chápána jako světová, začala již útokem Japonska na Čínu v roce 1937, či dokonce v polovině třicátých let útokem fašistické Itálie na Habeš. Taková jsou objektivní fakta.

Monika HOŘENÍ