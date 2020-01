Trocha zamyšlení nad soudními rozhodnutími

Přiznávám, že neznám případ, který nám ve středu představil na televizní stanici Barrandov Jaromír Soukup. Možná, že byl už někde medializován, ale nějak jsem ho nezaznamenal. Šlo o to, že rozhodnutím, myslím, brněnského soudu, má být odejmuta asi desetiletá dívka matce a přesunuta k otci až někam k Prešovu. Matce, alespoň jsem tak vyrozuměl, se klade za vinu, že má více dětí, ale otec není jediný. Podle Soukupa se však o všechny vzorně stará. Dívka je v rodině spokojena, mámu má ráda, k otci nechce, je ráda i mezi svými sourozenci. Otec údajně moc zájmu o děvče neprojevil, ani dárek jí k Vánocům neposlal. Slovensky dívka neumí. Přesto soudkyně (?) rozhodla a dívka má být přesunuta k otci. Zda je možné nějaké odvolání proti rozsudku, nevím. Jen to, že soudkyně (?) prý striktně rozhodla a námitky máminy strany a odmítavý postoj dívky smetla ze stolu. Prý si tam u otce zvykne a slovensky se naučí. Tečka.

Znám další případ. Jde v něm o zatím probíhající rozvod Češky s cizincem. Ve hře byly dvě děti, starší chlapec a mladší, ještě do školy nechodící dívka. Matka se také starala, nebyl důvod k nějakému rozhodnutí ve prospěch otce. Dívku soudkyně přidělila matce, syna, školáka, otci. Prostě je rozdělila a tak souhlasila, aby každé dítě bylo vychováváno jinak. Syn, který dřív míval velmi dobré známky, má dnes mnohem horší, ale zato dostane všechno, oč požádá. Není divu, že ho to k mámě netáhne. O dívku manžel zájem nemá, bylo by s ní zřejmě více práce. Soud se tedy táhne a táhne. Manžel si může zaplatit nejlepší právníky a právo, jak známo, je velmi ohebné.

A ještě jeden případ, z úplně jiného soudku. Případ, který rozbouřil českou hladinu. Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové v »případě Walderode«. Ač zámecký pán se po Mnichovu přihlásil k němectví a za války sloužil jako překladatel dokonce u německé zpravodajské služby, bylo rozhodnuto o »vrácení majetku« jeho potomkům. Benešovy dekrety soudci klidně vyhodili oknem. Rozhodnutí, nabude-li někdy účinnosti, se dotkne nás všech.

Jít dnes k soudu znamená sázku do loterie. Právo je ohebné. Lepší obhájce, tedy dražší, dokáže dělat divy a nezpochybnitelný výsledek dokáže úplně převrátit. I to potvrzují výše uvedené příklady. Právo, a rozum, jak vidno jsou druhotnými. Jistě, pokud jde o naprosto jasné a medializované případy, jako je ten bývalého hejtmana Ratha, je tomu jinak, tedy může být.

Rozhodnutí soudce nepostrádá subjektivitu. A jestli jde o rozhodnutí vyšší instance, nejde ho pak napravit. Jen snad lékaři za méně peněz jsou na tom stejně. Jsou však odvolatelní.

Dnes lídři Milionu chvilek křičí po nezávislosti justice. Jakou by ještě chtěli nezávislost? Byly doby, kdy vedle soudce z profese sedávali »soudci z lidu«. Mohli do případů vložit svůj »selský rozum«. Nevím, zda to znamenalo méně subjektivismu, osobně myslím, že ano. Dnes soudce je nad občany. Na své případy má často mnoho hodin příprav. Mohl by tedy velmi profesionálně rozhodnout a neublížit. Měl by si být vědom, že jeho rozhodnutí může mít nesmírné následky. Opravdu nesmírné. Stačí připomenout »návraty« malých lesních ploch významným šlechtickým rodům, na něž se vztahují tzv. Benešovy dekrety, které předznamenaly další a další žádosti, v případě např. Lichtenštejnů dokonce v mnoha miliardové výši. Nebo rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Janoušek, které v těchto dnech také rozvířilo hladinu veřejného mínění.

Jaroslav KOJZAR