Fiala předsedou! Žádné překvapení

Dlouholetý předseda ODS Petr Fiala na dnešním kongresu občanských demokratů v Praze podle očekávání obhájil funkci v čele strany. Ve volbě neměl protikandidáta. Získal 470 z 505 platných hlasů delegátů a podobně jako při předchozích dvou kongresech v Ostravě tak jeho podpora mírně přesáhla 90 procent.

"Petr Fiala byl jediným kandidátem, i tak gratuluji k volbě, nejde o překvapení. Patrně se nezmění domácí ani zahraniční politika ODS, kterou známe, nadbíhání zahraničnímu kapitálu a poklonkování v USA. Přeji této straně spíše širší názorovou koncepci a ochotu k vnímání i podnětů oponentů. Myslím, že by to bylo přínosné nejen pro ODS, ale i celou naši veřejnost," reagoval po volbě předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Na to navázil i předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. "Nic nového pod sluncem. Modrý pták s poněkud pochroumanými křídly, a přesto nezřízenou touhou vládnout. Chybí sebemenší sebereflexe nebo náznak lítosti nad tím, kam v minulosti zemi dovedl. Pocit, jak chutná moc, se u ODS nemění, rádi by jí dosáhli i dnes. Žádné nové vize, jen to, co z proslovů předsedy známe. Lidé oplývající vulgárnostmi typu starosta Novotný nic pozitivního lidem nepřináší. Přeji staronovému předsedovi Fialovi rozumnou míru ambicí, a především umění vnímat i názory druhých a konečně realizovat potřeby občanů i České republiky, reagoval po zvolení předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

(med)